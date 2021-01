Das Börsenjahr ist erst wenige Tage alt, doch geht es bereits an allen Ecken und Enden wild her. Die entfachte Hoffnung durch den Start der Impfstoffverteilung wird derzeit von der Angst durch sehr viel härtere Lockdowns bedroht, die eine Bedrohung für die Erholung der Wirtschaft darstellen. Entsprechend volatil sind derzeit die Märkte. Zudem hat die Berichtssaison angefangen und bringt noch einmal zusätzlich Bewegung in viele Einzelwerte.

Drei Fragen an Bernecker: Wie viel Potenzial steckt im Online-Apotheken-Sektor, hat Siemens Energy das Zeug zum Dax-Schwergewicht und was passiert, wenn die FED wirklich den Stecker zieht?

Die Woche im Schnelldurchlauf:

SAP: Vorläufige Zahlen Balsam für die Anleger-Seele ++ Deutsche Bank: Wirecard ließ Übernahme prüfen ++ Siemens Energy: GE reicht Klage ein

USA: Biden stellt Konjunkturpaket von 2 Billionen Dollar in Aussicht ++ Hella: Aktie nach Zahlen auf 2018er Hoch ++ Drägerwerk: Zahlen kommen trotz gedämpfter Aussicht gut an

IPO: „wirkaufendeinauto.de“ will an die Börse ++ Just Eat Takeaway: Lieferando-Mutter blickt auf gutes Geschäftsjahr zurück ++ ProSieben: Großaktionär plant Aktienverkauf

Deutsche Bank: Donald Trump auf schwarze Liste gesetzt ++ BMW: Schlussquartal 2020 gut gelaufen ++ AstraZeneca: Entscheidung über EU-Zulassung noch im Januar

Telekom: Milliarden durch möglichen Verkauf in den Niederlanden ++ Teamviewer: Wachstum leicht besser ++ Shop Apotheke: Zahlen über den Erwartungen



Unternehmensmeldungen:

Intel: Trotz des rasanten Digitalisierungsschubs durch Corona hinkt der Chip-Konzern hinterher - So viel Potenzial sehen die Analysten in der Aktie

KLA Corp: Ein Marktführer in der Chipindustrie - dass Chips immer kleiner werden, spielt diesem Unternehmen besonders in die Karten

SNP: Die Zahlen des IT-Dienstleisters kommen überhaupt nicht gut an - Aktienhandel wird nach einem Minus von 16 Prozent zwischenzeitig ausgesetzt

Aurubis: Aktie nach jüngstem Rücksetzer wieder im Aufwind - steigender Kupferpreis schafft positives Umfeld

Varta: Die Konkurrenz holt auf - schmilzt der Wettbewerbsvorteil langsam dahin? Anleger zeigen sich besorgt

Wasserstoff-Aktien bleiben der Renner: Neuigkeiten von Plug Power, Ballard Power, ITM Power und PowerCell sorgen für gewaltige Kurssprünge in der Branche

Tesla: Der erste Baustein für eine Expansion nach Indien ist gelegt - noch nicht genug, um die Anleger umzuhauen

Carrefour: Übernahme-Interesse aus Kanada schießt Aktie des Supermarktbetreibers nach oben - und der ganze Sektor zieht mit

Infineon: Aktie erobert kurz 20-Jahreshoch, doch eine Abstufung dämpft die Euphorie schnell wieder

Shop Apotheke: Angekündigte Wandelanleihe stößt die Anleger vor den Kopf - wofür wird das Geld trotz der guten Geschäfte benötigt?

Adler Group: UBS spricht Verkaufsempfehlung aus und setzt die Aktie unter Druck

Shop Apotheke: Analysehaus Jefferies grätscht dem guten Lauf der Aktie dazwischen - Chance-Risiko-Potenzial nicht mehr so gut

Nordex: Neuer Großauftrag bringt Schwung - Gewinnmitnahmen ausgebremst

Airbnb: Die Corona-Krise hat das Unternehmen hart getroffen, der Börsengang war dennoch ein großer Erfolg - So bewerten Analysten die Aktie jetzt

Fuchs Petrolub: Höhere Gewinnprognose und Analystenlob heizen den Kurs weiter an

Plug Power: Der Wahnsinn geht weiter! - Neue Kooperation mit Renault lässt Aktie weiter abheben - über 1900 Prozent in etwas mehr als einem Jahr

Online-Apotheken: Mehr Analysten fassen Shop Apotheke und Zur Rose ins Auge - E-Rezept und Digitalisierung der Branche versprechen hochinteressante Wachstumsstory

Reedereien: Frachtpreisrally dürfte weitergehen - Analysten zeigen sich uneinig über das Potenzial bei Hapag-Lloyd und Moeller-Maersk

UBS: Weitere Sparmaßnahmen eingeleitet? - 40 Filialen vor dem Aus?

Kion: Die Pandemie hat auch dem Gabelstabler-Unternehmen zugesetzt, doch gepunktet werden konnte an anderer Stelle - So sehen Analysten die Aktie derzeit

Eli Lilly: Aktie hebt vorbörslich ab - Fortschritte bei Alzheimer-Medikament

IPO in Sicht: Kultstiefel-Hersteller Dr. Martens will an die Börse

Akasol: Abstufung beendet den Höhenflug der Aktie - Bankhaus Metzler sieht die Wachstumsfantasie komplett eingepreist

Moderna: Corona-Impfstoff des US-Herstellers soll ab Dienstag in Deutschland verteilt werden

MTU: Aktie pariert den Kursdruck nach Citigroup-Verkaufsempfehlung - Analysten finden Bewertung zu hoch und loben Airbus

Makro-News:

US-Außenpolitik: Was bedeutet Biden für die deutsche Wirtschaft?

Verschärfung des Lockdowns - Gespräche schon nächste Woche?

Bitcoin: Korrektur einfach weggewischt, doch droht nun das nächste Unheil? EZB-Chefin Christine Lagarde redet über die Regulierung von Bitcoin

EZB: Rekordbeteiligung bei öffentlicher Anhörung zum digitalen Euro

BASF: Bernstein kontert JPMorgan-Abstufung - Unternehmen ist dank einiger Faktoren bestens für eine konjunkturelle Erholung aufgestellt

Eine Auswahl unserer Kolumnisten:

Laufen die Aktienmärkte nach den Rekordhochs langsam in eine Überwertung hinein?

Corona-Virus: Das Impfen hat begonnen - wann ist die Bevölkerung immun?

Löhne werden zum Inflationstreiber

Kutzers Zwischenruf: Wir müssen 2021 noch weiter BIP-ern

Bitcoin in 2021 noch über 300.000 US Dollar? Warum das nicht total absurd ist

Guter Börsenstart - und jetzt?

