onvista-Top-News: Mehr Experten äußern Rezessionssorgen, inverse Zinskurve rückt näher, Bitcoin mit Momentum und Warren Buffett kauft ein

Der Ukraine-Krieg ist nun auch in den Köpfen der Anleger zur traurigen neuen Realität geworden und hat in den letzten Tagen sehr viel weniger zur Markt-Volatilität beigetragen. Nun rücken die Probleme der vergangenen Monate wieder vermehrt in den Vordergrund: Die Zinswende und die damit einhergehende Sorge vor einer Rezession der Wirtschaft.

Drei Fragen an Bernecker: Wird der Porsche-Börsengang auch VW beflügeln, glänzt Gold bald wieder und ist AT&S ein „hidden Champion“?

Die Woche im Schnelldurchlauf:

Markt Update: Dax liefert nur kurzes Gastspiel im Plus, Siemens Healthineers bestätigt Prognose, Compelo nach Zahlen beliebt und Draghi sieht möglichen Vertragsbruch bei Gaslieferungen

Markt-Update: Anleger wieder nervöser - neue Sanktionsrunde und steigende Rohstoffpreise befürchtet - Jungheinrich stürzen ab, Siemens Energy drehen ins Plus

Markt-Update: Daimler Truck sammelt mit mutigem Ausblick Sympathien, PVA Tepla mit Rally, SGL Carbon und Zur Rose im Keller

Markt-Update: Inverse Zinskurve rückt immer näher, prominenter Investor warnt vor Rezessionsgefahr, Ifo rechnet mit bis zu 6,1 Prozent Inflation

Markt Update: Dax erholt sich weiter - Leoni kann Ziele für 2022 wohl nicht halten - Nordex-Aktie sucht noch nach ihrer Richtung

Markt-Update: Banken-Werte profitieren von Powell-Rede, Ausverkauf bei Anleihen - AT&S laut Jefferies ein „hidden Champion“, Morphosys-Erholung findet Ende

Markt-Update: Dax startet trotz anhaltender Belastungen optimistisch - Alibaba mit weiteren Aktienrückkäufen, Nemetschek legt Kurssprung hin

Markt Update: Dax wandelt zwischen Plus und Minus - Salzgitter und Porsche mit Dividenden-News - S&T will Russland-Probleme wegstecken

Unternehmensmeldungen:

Vitesco: Vorsichtiger Ausblick bleibt hinter den Erwartungen zurück - Anleger nicht sonderlich begeistert

Eckert & Ziegler: Mit Schwung ins Wochenende - Ausblick besser als erwartet und Dividende wird angehoben

Tencent: Q4 zeigt langsamstes Wachstum der Firmengeschichte - regulatorischer Druck macht dem Unternehmen zu schaffen

Auto1: Gutes Schlussquartal kann die Talfahrt der Aktie nicht beenden- Kurs gibt weiter nach

LPKF Laser: Kein Gewinn und keine Dividende ergeben ein klares Kursminus

Tesla: Gigafabrik in Grünheide startet offiziell die Produktion - bald erste Tesla-Modelle „Made in Germany“

Daimler Truck: Große Herausforderungen im ersten Jahr der Selbstständigkeit - das erwarten Analysten vor den Zahlen am Donnerstag

Nel: Hat Nel einen großen Fisch an Land gezogen? - HysetCo reicht Bestellung für mehrere H2Station TM -Module ein

Berkshire Hathaway: Warren Buffett kauft Versicherer für 11,6 Milliarden Dollar

Saudi Aramco: Hoher Ölpreis sorgt für Gewinnverdopplung - Unterm Strich stehen fast 100 Milliarden Euro

SAP: Walldorfer brauchen neuen Finanzvorstand - Luka Mucic geht Ende März 2023

Makro-News:

Bitcoin: Kurs wagt sich zurück ins charttechnische Bullenmarkt-Territorium - sollten Investoren jetzt aufspringen?

Bitcoin: Kurs streckt den Kopf aus dem Seitwärtstrend - Gerüchte um ein Investment von Ray Dalios Hedgefonds Bridgewater in Bitcoin

BlackRock-CEO Larry Fink: Ukraine-Krieg setzt den letzten 30 Jahren Globalisierung ein Ende

MSCI World, S&P 500, Dax und Co: Wie ETF-Sparplan-Investoren in der derzeitigen Marktlage navigieren sollten

Putin taktiert mit neuer Maßnahme gegen westliche Sanktionen - Rubel wertet gegenüber Dollar und Euro deutlich auf

Zinswende: Wie naiv ist Powells Hoffnung auf eine „sanfte Landung“ der Wirtschaft? Analysten zeigen sich extrem skeptisch und fürchten „Stagflation“

Eine Auswahl unserer Kolumnisten:

Kutzers Zwischenruf: Auch die Börse braucht „Ein bisschen Frieden“

Deutschland im ultimativen Energie-Stresstest

Plattform-Aktien: Ist die Wende bei den chinesischen Titeln eingeleitet und wie geht es mit Etsy, Block und Paypal weiter?

Die onvista-Redaktion wünscht Ihnen ein schönes Wochenende!

Fotos: onvista / Immersion Imagery / Shutterstock.com