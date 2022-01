onvista-Top-News: Neue Zinssorgen lassen die Märkte bluten, Microsoft mit Mega-Übernahme, Netflix schockt die Anleger

In dieser Woche ging es an den Märkten ruppig zu – die Angst vor den angekündigten Maßnahmen der Federal Reserve lässt die Anleger nicht los und sorgt für deutliche Abverkäufe vor allem im US-Technologiesektor. Ein enttäuschender Ausblick des Tech-Schwergewichts Netflix war da alles andere als hilfreich – und hat den Streaminganbieter selbst tief in den Keller gedrückt.

Abseits des Zinsthemas hat Microsoft mit einer Mega-Übernahme für Aufmerksamkeit gesorgt – der Tech-Riese hat den Spielehersteller Activision Blizzard für fast 70 Milliarden Dollar übernommen.

Ebenfalls negativ im Rampenlicht stand Peloton mit einem neuen 52-Wochen-Tief und dem Ausscheiden aus dem Nasdaq 100 Index.

Drei Fragen an Bernecker: Wird der Tech-Sektor langfristig leiden, Ihre Meinung zum Raumfahrt-Sektor und wie ist die neue Microsoft-Acquisition zu bewerten?

Unternehmensmeldungen:

Curevac: Neues Rekordtief - Bank of America sorgt mit pessimistischem Kommentar für trübe Stimmung

Beiersdorf: HSBC gibt Kaufempfehlung - Wachstumspotenzial rechtfertigt höhere Bewertung - Kurs versucht sich an 50-Tage-Trend

Deutsche Börse: Aktie fällt im schwachen Markt positiv auf - in 2022 bereits zweistellig im Plus

Commerzbank: Optimistische Analystenstimmen wecken das Anlegerinteresse - Chartwiderstand rückt in den Fokus

Valneva: Totimpfstoff zeigt Wirkung gegen Omikron - Aktie fliegt nach oben und gleicht Vortags-Crash mehr als aus

Morgan Stanley: US-Bank verdient dank Boom von Übernahmen und Fusionen glänzend - starkes Q4 überzeugt die Anleger

Varta: Aktie kommt nicht aus der Abwärtsspirale - Chartbild trübt sich nach Verlust der Unterstützung bei 100 Euro weiter ein

Leoni: Durchsuchungen des Bundeskartellamts - Aktie rauscht in den Keller

Analyse: Ist Microsoft nun endgültig das „Netflix“ der Gaming-Branche? - Bei Sony ist nicht nur die Aktie unter Druck, auch das Management ist gefordert!

Siemens Healthineers: Leichte Erholung nach schwierigem Jahresstart - SocGen und HSBC sind bullisch

Microsoft: Software-Konzern kauft Videospieleentwickler Activision Blizzard für 70 Milliarden Dollar

Zalando und Delivery Hero: Auch optimistische Analystenstimmen können die Krisengewinner derzeit nicht mehr beleben

SFC Energy: Talfahrt geht weiter - neue Analystenempfehlung sorgt nur für kurzes Strohfeuer

Hugo Boss: Starke Zahlen, Analystenlob - doch es scheitert an der Charttechnik - 50-Tage-Linie bleibt eine Hürde

Peloton: Das traurige Ende eines Corona-Gewinners - Aktie fliegt aus dem Nasdaq 100 und erreicht neues 52-Wochen-Tief

Überblick grüner Wasserstoff: Warum will Covestro in Australien kaufen? - Nackenschlag für Plug Power, Air Products oder Siemens Energy?

Daimler Truck: Rekordjagd hält an - Analysten bleiben bullisch - „Lastwagenladung voll Potenzial“

Mainz Biomed: Rekordjagd geht weiter - 155 Prozent Plus seit Jahresbeginn

IPO: Pharmafirma Cheplapharm plant Börsengang

Novartis: Lieber kleckern statt klotzen - schwaches Wachstum, wenig Kassenschlager und eine blasse Rolle in der Pandemie - das sagen die Analysten

Siltronic: Übernahme durch Globalwafers droht zu scheitern - für die Aktie geht es heute steil abwärts

Makro-News:

Bitcoin: Düstere Marktstimmung schlägt auch bei BTC die nächste Kursdelle - Chartbild macht derzeit wenig Hoffnung

Ukraine-Konflikt: Wie groß ist die Kriegsgefahr?

Türkische Notenbank tagt - Lockere Geldpolitik trotz Rekordinflation?

Ukraine-Konflikt: US-Präsident Biden irritiert mit Aussagen - ukrainische Regierungsvertreter sehen darin „grünes Licht“ für Einmarsch Putins

Weltraum-Sektor: Die junge Branche um Virgin Galactic, Rocket Labs, Mynaric und Co. leidet besonders unter dem derzeitigen Marktumfeld - langfristige Einstiegschance?

Roku, Teladoc Health und Zoom - Hedgefondsmanager nennt Ark-ETF-Aktien potenzielle „Zeitbomben“

Aktienmärkte: Sind wir schon längst in einem Bärenmarkt? Der Tech-Sektor verzerrt das Bild auf den Gesamtmarkt

Eine Auswahl unserer Kolumnisten:

Jetzt Tech-Aktien zu verkaufen, dürfte genau der falsche Zeitpunkt sein

Neue Anleger, die im Coronajahr 2020 an den Markt gekommen sind

Kutzers Zwischenruf: Steigende Dividenden können Europas Aktien stützen

Die Untergangs-Propheten sind wieder da

