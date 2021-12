onvista-Top-News: Omikron sorgt für Wirbel an der Börse – Apple, Twitter und Valneva im Fokus – jetzt den neuen onvista-Derivate-Bereich genießen

Die Märkte wissen derzeit nicht wohin. Einerseits schwebt die Sorge vor der Omikron-Variante und die ungeahnten Auswirkungen auf die Märkte durch das Tapering der US-Notenbank wie ein Damoklesschwert über der Finanzwelt, andererseits locken die derzeitigen Kurse wieder, auf eine Schnäppchenjagd zu gehen. Entsprechend volatil haben sich die Märkte in dieser Woche gezeigt.

Bei den Einzelwerten sorgten vor allem Square und Twitter für Gesprächsstoff, da CEO Jack Dorsey beim Kurznachrichtendienst seinen Hut gezogen hat und sich nun ausschließlich auf den Bezahldienstleister konzentriert. Dort gab es auch schon einige Bewegung, denn das Unternehmen wurde kurzerhand in „Block“ umbenannt – für viele ein Zeichen für einen neuen Fokus auf Bitcoin und andere Kryptowährungen, deren glühender Verfechter Jack Dorsey ist.

Drei Fragen an Bernecker: Die FED zieht die Zügel straff, die EZB nicht - Was bedeutet das für die Märkte? Ist Thyssenkrupp derzeit ein klarer Kauf?

Die Woche im Schnelldurchlauf:

HelloFresh, Nordex, Aurubis, Novonix und Valneva weiter unter Druck - die größten Bewegungen vor Börsenstart

Infineon, Continental, Temviewer und Adler - die größten Bewegungen vor Börsenstart

MTU, Commerzbank, Adler Group und Achterbahnfahrt bei Synbiotic – die größten Bewegungen vor Börsenstart

Airbus, Lufthansa, MTU, Fraport - Luftfahrtsektor leidet unter Sorge vor Omikron, Adler Group sticht heute positiv heraus - die größten Bewegungen vor Börsenstart

Biontech, Valneva, Daimler, Infineon und eine „Spacplosion“ - die größten Bewegungen vor Börsenstart

Unternehmensmeldungen:

Valneva: Starker Abverkauf im heutigen Handel - Studie: Valneva-Impfstoff taugt wohl nicht als Booster

Nvidia: Arm-Übernahme wird noch unwahrscheinlicher - US-Regierung will Deal mit Klage verhindern

Alibaba: Chinesische Regierung legt wohl wieder los! - Fällt die Aktie jetzt unter 100 Dollar?

Teamviewer: Aktie findet einfach keinen Boden - Abschied aus dem Eurostoxx 600 und schwacher Gesamtmarkt als toxische Mischung

Dürr: Deutsche Bank singt Lobeshymne und stuft auf „Buy“ hoch - Neubewertung der Aktie gerechtfertigt

S&T: Analysehaus Stifel startet Aktie mit „Buy“ und sieht 50 Prozent Kurspotenzial - IoT-Fokus überzeugt

Square: Bezahldienstleister wird in „Block“ umbenannt - schreitet Jack Dorsey nun noch tiefer auf dem Krypto-Pfad?

Apple: Hat der Tech-Riese Probleme mit dem iPhone13? - Insider berichtet über Nachfrageschwäche

Adler Group: Rekordtief am Vortag, heute die starke Erholung - Anteilsverkäufe verschaffen dem Konzern etwas Luft

Sanofi: Konzern stärkt Impfgeschäft mit Übernahme - bis 2025 sollen 10 Impfstoffe in klinische Studien gebracht werden

McPhy: Absichtserklärung mit Enel - grüner Wasserstoff für Italien

Plug Power: Neues Joint Venture - zusammen mit Acciona wird der portugiesische und spanische Markt ins Visier genommen

Verbio: Biokraftstoff-Hersteller hält Wort - Prognoseerhöhung lässt Aktie deutlich ins Plus drehen

Inditex: Talfahrt findet kein Ende - Erst Virus-Sorgen, dann der überraschende Führungswechsel - Anleger verunsichert

VW: Derzeitige Marktsorgen verschärfen den Abwärtstrend der Aktie - Jahreshoch mittlerweile weit entfernt

Shop Apotheke: Optimistischer Analystenkommentar überzeugt - seltene Chance auf Online-Händler im Frühstadium des Wachstums

Twitter: Aktie vom Handel ausgesetzt - hat Paul Singer Vorstandsvorsitzenden Jack Dorsey aus dem Amt gehievt?

Biontech: Mainzer überlassen nichts dem Zufall - der neuen Variante wird gleich auf zwei Wegen auf die Pelle gerückt

Vulcan Energy Resources: Stellantis-Bestellung sorgt für zweistellige Erholung

Makro-News:

Konjunktur: Durchwachsene US-Arbeitsmarktdaten bewegen die Märkte kaum - FED dürfte entsprechend am geplanten Kurs festhalten

Dax: Buy the Dip oder doch lieber Vorsicht? Unsicherheit lähmt die Märkte weiterhin - und es liegt nicht nur an Omikron

Inflationsrate klettert in der Türkei über 20 Prozent - wer darf als nächstes gehen?

Gentechnik-Aktien: Cathie Wood sieht große Chancen für diesen Sektor und nennt drei Favoriten

Omikron sorgt weiterhin für Schaukelbörsen - JPMorgan-Analysten geben jedoch bullische Einschätzung - Virus-Variante als Katalysator für Aufwärtstrend

Türkische Lira: Kurze Erholung findet schon wieder ein Ende - Erdogan feuert seinen Finanzminister

Inflation: Wird sie bleiben oder nicht? - ein Ausblick auf 2022

Krypto-Markt: Ethereum mit charttechnischem Ausbruch - folgt Bitcoin als nächstes?

Türkische Lira: Währung fällt und fällt - Erdogan verspricht niedrigere Zinsen und befeuert Talfahrt der Währung

Inflation: Während Christine Lagarde nur um den heißen Brei herumredet, tut Jerome Powell wohl früher Butter bei die Fische

Bill Ackman: „Omikron-Variante könnte sich als bullisch für die Märkte herausstellen“

US-Notenbank: Macht die Omikron-Variante dem Tapering-Fahrplan der FED schon einen Strich durch die Rechnung - Powell äußert sich vorsichtig

Bitcoin: Das Chartbild demonstriert Stärke - MicoStrategy und El Salvador kaufen den Dip

Analyse: Gold liegt vergessen in der Konsolidierungsphase - Was für und was gegen ein baldiges Erwachen des Edelmetalls spricht

Eine Asuwahl unserer Kolumnisten:

Bitcoin-Aufstieg: Schlecht für den Goldkurs, gut für den Silberkurs?

Kutzers Zwischenruf: Dax hat noch keine Angst vor den Risiken

Uni Oxford: Keine Hinweise auf Impfschutz-Defizit bei Omikron

Die onvista-Redaktion wünscht Ihnen ein schönes Wochenende!

