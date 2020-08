Die letzte Woche war zwiegespalten. Einerseits haben weitere hoffnungsvolle Konjunkturmeldungen und Unternehmensberichte für einen erneuten Anstieg des Dax über 13.000 Punkte gesorgt, doch an der Sorgen-Front gab es ebenso viele Meldungen, die den Lauf der Aktienmärkte wieder ausgebremst haben. Das Coronavirus, der Handelskrieg und die immer näher rückende US-Wahl bleiben Unsicherheitsfaktoren.

In Sachen IPOs gab es mit Xpeng und Curevac zwei interessante Titel, die nun auf dem Parkett mitspielen. Xpeng steigt dabei ins Rennen um die Zukunft der Mobilität ein, während Curevac ein vielversprechender Kandidat für einen Corona-Impfstoff ist.

Auf der Makro-Ebene bleibt es weiter volatil. So ist Gold in einer starken Bewegung zwischenzeitlich um etwa 10 Prozent gefallen, während Bitcoin in den Augen vieler Analysten den Antrieb startklar für einen weiteren exorbitanten Lauf nach oben vorbereitet.

Drei Fragen an Bernecker: Wie ist der Markt jetzt einzuschätzen, welche Chancen gibt es noch bei Nvidia und warum hinkt der britische Aktienmarkt den anderen so hinterher?

Die Woche im Schnelldurchlauf:

Varta: Prognoseerhöhung löst Gewinnmitnahmen aus ++ Curevac: Impfstoffhoffnung wohl ab heute an der Nasdaq ++ Hapag-Lloyd: Gewinn trotz Corona kräftig gesteigert

Telekom: Zahlen kommen gut an ++ RWE: Ausblick und Dividende bestätigt ++ Tui: Fast 1,5 Milliarden Euro Verlust ++ Nordex: Umsatz verdoppelt, Verlust mehr als verdreifacht

Eon: Versorger rudert leicht zurück ++ Freenet: Zahlen und Verkauf treiben Aktie an ++ Leoni: Covid 19 erwischt Automobilzulieferer voll ++ Delticom: Aktie springt um ein Viertel in die Höhe

Bayer: Britisches Biotech-Unternehmen gekauft ++ HelloFresh: Prognose erneut erhöht ++ Zalando: Nettogewinn fast verdreifacht

Wirecard: Aktie könnte noch im August aus dem Dax fliegen ++ Warren Buffett: Starinvestor hortet weiter Geld ++ Morphosys: Citi sieht noch viel Potenzial

Die wichtigsten US-News:

Epic: „Fortnite-Entwickler“ startet Rebellion gegen Apple und Google - Fallen die App-Store-Regeln?

Curevac: Sehr starke Nachfrage kurz vor IPO an der Nasdaq - Dietmar Hopp bleibt Mehrheitseigner

Tesla kündigt Aktiensplit an und sorgt für Euphorie bei den Anlegern - Aktie mehr als 5 Prozent im Plus

Tencent: Der chinesische Digitalkonzern profitiert stärker von der Corona-Krise als gedacht - Aktie setzt starken Lauf nach oben fort

Nvidia: Ist ein ganz großer Coup in der Mache? - Planen die Kalifornier die größte Übernahme der Branche?

IPO: Chinesisches E-Auto-Startup Xpeng strebt Börsengang in New York an - Neue Konkurrenz für Tesla, Nio und Co.

Kodak: Erst der rasante Höhenflug, jetzt der Absturz - Regierungskredit auf Eis gelegt

Die wichtigsten europäischen News:

Varta: Batterie-Spezialist erhöht die Prognose - Freitag gibt es die kompletten Zahlen

Daimler: Autobauer schließt im Dieselskandal für mehr als 2 Milliarden Euro einen Vergleich mit den US-Behörden und Klägern

Sixt: Autovermieter schlägt sich besser als die Konkurrenz - Schnäppchenpreis ausgenutzt

Knorr-Bremse: Nächster Chef schmeißt das Handtuch - nach nur 10 Monaten!

Dax-Rotation: Enges Rennen zwischen Delivery Hero und Symrise - Wirecard muss sich bald verabschieden

Plug Power: Aktie heute klar im Minus - Gibt es einen Grund zur Sorge?

Just Eat Takeaway: Essenslieferdienst profitiert von Corona-Krise - Aktie zwischenzeitlich wieder im dreistelligen Bereich

Revolut: Das europäische Fintech-Unicorn hat seine Verluste im letzten Jahr verdreifacht

Biontech Quartalszahlen: Impfstoff-Zulassung weiterhin für Oktober angepeilt - Kosten für Forschung und Entwicklung lassen Verluste jedoch deutlich steigen

Adidas: Gute Zahlen von Foot Locker beflügeln die ganze Branche - Adidas-Aktie schraubt sich nach oben

Telekom: Kann die Mutter nach guten Ergebnissen der US-Tochter nachziehen? So schätzen Analysten die Aktie vor den Zahlen ein

RWE: Das Geschäft mit Grünem Strom boomt und der Deal mit Eon ist abgeschlossen - So viel Potenzial sehen Analysten vor Zahlen für die Aktie

Makro-News:

Bitcoin: Die Euphorie unter den Analysten steigt - Sind die Tore zur nächsten exponentiellen Kursrally geöffnet?

Buffett-Indikator schlägt Alarm: Globale Aktienmarktkapitalisierung steigt erneut über 100 Prozent des globalen BIP

US-Wahlkampf: Kamala Harris - Die erste Frau und schwarze Vize-Präsidentschaftskandidatin an Joe Bidens Seite

Gold: Kurs verliert zeitweise 10 Prozent - Bitcoin ebenfalls unter Druck - Konjunkturhoffnungen lassen Anleger Kapital abziehen

Eine Auswahl unserer Kolumnisten:

Nasdaq 100: Ist die US-Tech-Party vorbei?

Kutzers Zwischenruf: Zwischen Wall Street und Main Street

Die Dividende bleibt wichtig

Eine neue Ära der Staatswirtschaft?

Wie die schlechtesten Investoren: Warum unsere Politiker und Medien mich in der Coronakrise Angst und Bange werden lassen

