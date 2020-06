Die Aktien-Märkte waren in der vergangenen Woche so gut wie nicht zu bremsen. Die Aussicht auf eine Rückkehr zur „Normalität“ und immer mehr Geld durch die Notenbanken und Staaten haben die Anleger beherzt zugreifen lassen. Als Sahnhäubchen zu den vermeintlich guten Aussichten gab es dann am Freitag noch die Daten vom US-Arbeitsmarkt. Die brachten die Stimmung dann voll und ganz zum Überkochen:

US-Arbeitsmarkt: Unerwartet starke Zahlen treiben Dax und US-Indizes weiter in die Höhe

EZB: Europäische Zentralbank packt Billionen-Bazooka aus - Lagarde rechnet mit „beispiellosen Konjunktureinbruch“

Gipfeltreffen: Riesiges Konjunkturpaket beschlossen - Mehrwertsteuer runter und Kinder-Bonus - nur Autobauer gucken leicht in die Röhre

Es dauert nicht mehr lange und der Corona-Crash ist auch im Dax ausgebügelt. In der vergangenen Woche konnte der Leitindex zweistellig zulegen. Damit liegt er seit Jahresanfang nur noch etwas mehr als 3 Prozent im Minus und das Allzeithoch rückt auch wieder in Sichtweite.

Die Themen der Woche:

Wirecard: Das Drama spitzt sich zu! - BaFin zeigt Dax-Konzern an - Geschäftsräume durchsucht - Ermittlungen gegen Vorstandsmitglieder

Wirecard: Statement statt Zahlen - unterm Strich nicht viel Neues

Wirecard: Softbank-Manager soll in den Aufsichtsrat einziehen und für mehr Vertrauen sorgen - Aktie reagiert positiv

Wirecard: Jetzt ist der Gegenwind wirklich perfekt! - Ratingagentur Moody’s prüft Abstufung der langfristigen Bonität des Dax-Konzerns

Drei Fragen an Bernecker: Hat die EZB richtig gehandelt, geht die Rallye weiter und sollten Anleger wirklich Angst vor einer „zweiten Welle“ haben?

Lufthansa-Vorstand – Wären ohne Staatseinstieg Ende Juni pleite

Daimler: Stuttgarter sehen in Konjunkturpaket „guten, überparteilichen Kompromiss“ - Was bleibt ihnen auch anderes übrig?

Autobauer machen gute Miene zum Konjunkturpaket

Einbruch des deutschen Pkw-Markts trifft BMW besonders hart

BMW, Daimler & VW: Automarkt in China zieht deutlich an - Förderung durch den Bund lässt auf sich warten

Zeitung – Deutscher Bank droht Ärger wegen Epstein-Geschäften

Adidas wächst in China wieder – Quartalsumsatz auf Vorjahresniveau

US-Gericht verbietet Verkauf von Herbizid Dicamba – Bayer und BASF betroffen

TUI und Boeing einigen sich über Schadenersatz für 737 MAX-Ausfall

Tui: Ferienflieger Tuifly soll in etwa um die Hälfte verkleinert werden

HeidelCement – Umsatzeinbruch in Italien durch Corona-Lockdown

Continental: Dividende soll um einen Euro weiter gekürzt werden - Ersparnis von 200 Millionen Euro

Deutsche-Wohnen-Chef – Es gibt keine Gespräche mit Vonovia über Fusion

Die verkürzte Handelswoche im Schnelldurchlauf:

Freitag – Lufthansa: Adieu Dax, bonjour MDax ++ Amazon: Musk fordert Zerschlagung ++ Slack: Zahlen kommen nicht gut an

Donnerstag – BMW, Daimler und VW: Konjunkturpaket bringt nicht die erhoffte Förderung ++ Bayer und BASF: Ärger mit Unkrautvernichter Dicamba ++ Nel: Aktie gibt einen Großteil der Gewinne wieder ab

Mittwoch – Lufthansa: Radikaler Umbau und Milliarden-Verlust ++ Bayer: Hoffnung auf deutliche Reduzierung des Schadensersatzes ++ Tui: Boeing kommt für entstandenen Schaden auf

Dienstag – Bayer: Erster Berufungsprozess gegen Glyphosat-Urteil startet ++ Henkel: Wachstumsstrategie bleibt bestehen ++ Handelsstreit: Eskaliert die Lage schneller als gedacht?

Auch die Aktien aus der Wasserstoff-Branche können auf eine erfolgreiche Woche zurückblicken. Börsengang, Bestllungen und volle Fördertöpfe – die wichtigsten Themen im Rückblick:

Nel: Da ist das Ding! - Nikola Corporation gibt Bestellung über 30 Millionen Dollar ab - Aktie nachbörslich klar im Plus

Nikola Motors: Vectoiq stimmt Fusion zu - Wasserstoff-Trucks fahren Donnerstag an der Wall Street vor

PowerCell: Neuer Auftrag aus Südkorea - Schweden fassen Fuß im nächsten wichtigen Markt

Erste Umsetzung von Konjunkturpaket – Wasserstoff-Konzept im Kabinett

Bundesregierung treibt Pläne für Wasserstoffstrategie voran

Konjunkturpaket: 9 Milliarden Euro für „Nationale Wasserstoffstrategie“ - Bund arbeitet mit Hochdruck „am Cape Canaveral des Wasserstoffes“

Nel, PowerCell und Konkurrenz kann sich freuen - Bundesforschungsministerin Karliczek will „Cape Canaveral des Wasserstoffs“

Die Technologiebörse Nasdaq hat in der vergangenen Woche die Corona-Pandemie überwunden. Bereits am Donnerstag verzeichnet der amerikanische Technologie-Index ein neues All-Zeit-Hoch.

Wall Street: Nasdaq macht V-Erholung mit neuem Allzeithoch perfekt - Ebay nach Prognoseerhöhung gefragt und American Airlines legt zweistellig zu

Amazon: Steigt der Internet-Gigant in den Poker um die Fußball-Bundesliga TV-Rechte ein? - Es sieht ganz danach aus!

American Airlines: Kursfeuerwerk geht weiter - nach 41 Prozent am Donnerstag liegt die Aktie vorbörslich fast 20 Prozent im Plus

Plattenfirma Warner Music stemmt größten US-Börsengang 2020

Zoom-Aktie nach Zahlen auf Allzeithoch! Diese Zahlen MÜSSEN Investoren jetzt kennen!

Still und leise taucht ein Thema wieder auf, dass die meisten Anleger wohl schon verdrängt hatten. Über den Brexit wird wieder verhandelt und wie gewohnt verlaufen die Treffen alles andere als harmonisch. Brexit – Bitcoin – Öl und China-Aktien:

Ein Satz mit „x“, Brexit - Nächste Verhandlungsrunde endet ergebnislos - I don’t love you anymore

EU-Unterhändler – Keine bedeutenden Fortschritte bei Brexit-Gesprächen

Brexit: Neue Verhandlungsrunde, alte Probleme - Abkommen zwischen beiden Partien immer noch unsicher

Bericht – Britische Notenbank rät zu Vorkehrungen für No-Deal-Brexit

Bitcoin: Kryptowährung wieder über 10.000 Dollar

„Bitcoin fair bewertet“: Moment mal, wie genau soll das denn dieses Mal funktionieren?

TV – Vertreter der Opec+ wollen sich am Samstag treffen

Pompeo dringt auf weltweit schärfere Börsenregeln für Firmen aus China

Die onvista Redaktion wünscht ein ruhiges und erholsames Wochenende

