onvista Top News: Von Gamechanger bis Ernüchterung – Impfstoff von Biontech/Pfizer sorgt für mächtig Trouble – Siemens, Telekom und Merck mit Zahlen

Der Wochenanfang stellte fast alles auf den Kopf. Kaum hatten Pfizer und Biontech ihre Neuigkeiten zum potenziellen Impfstoff veröffentlicht, da spielten die Märkte kurz verrückt. Für ein paar Stunden schien – zumindest an der Börse – alles auf dem Weg zurück zur Normalität zu sein.

Biontech/Pfizer: Zulassungsantrag für Corona-Impfstoff schon nächste Woche? - Aktie und Märkte steigen, steigen und steigen

Gamechanger Impfstoff - „Corona-Verlierer“ explodieren und „Stay at home Aktien“ sowie Gold brechen ein - Depot sofort umkrempeln?

Biontech: Impfstoff in „Lichtgeschwindigkeit“ - viele Fragen aber noch offen!

Corona-Impfstoff: Roche Chef Severin Swan ist „wirklich beeindruckt, dass diese Technologie zu greifen scheint.“

Drei Fragen an Bernecker: Pfizer und Biontech noch ein Kauf, Jahresendrallye noch möglich und warum kommt die Telekom-Aktie nicht aus dem Quark?

Curevac: Tübinger ziehen nach - gute Ergebnisse der Phase-1-Studie lassen Aktie steigen

Curevac: Aktie steigt weiter - bis Ende 2020 soll zulassungsrelevante Studie eingeleitet werden

CureVac auf Partnersuche für Corona-Impfstoff

onvista Mahlzeit: Glaubt Pfizer-Chef nicht an seinen eigenen Impfstoff?

Die Woche im Schnelldurchlauf:

Freitag: Deutsche Wohnen: Gewinn leicht rückläufig ++ Nordex: Vorläufige Zahlen bestätigt ++ ThyssenKrupp: Wird die Tochter Uhde die neue Wasserstoff-Perle im Konzern?

Donnerstag: Telekom: Starkes Quartal – Prognoseerhöhung ++ Siemens. Ausblick besser als Geschäftsjahr ++ RWE: Versoger weiterhin gut unterwegs ++ Merck: Prognose wird nochmals erhöht

Mittwoch: Continental: Neue Prognose besser verkniffen ++ e.on: Essener weiter auf Kurs ++ Lufthansa: Neuer Finanzchef an Bord

Dienstag: Adidas: Corona belastet weiterhin ++ Deutsche Post: „Paketboom, wie wir ihn noch nicht gesehen haben“ ++ Bayer: Glyphosat-Drama vor dem Ende?

Montag: Infineon: „sehr ordentliches viertes Quartal“ ++ Adidas: Reebok-Spekulation treibt Aktie an ++ Rheinmetall: Neuer Auftrag weckt neue Fantasie

Nachrichten aus der Dax-Familie:

Delivery Hero: Koreanische Kartellbehörde stellt Bedingungen für Woowa-Übernahme - Aktie taucht ab

Merck: Dax-Konzern weiter gut unterwegs – Aktie kommt aber gegen den schwachen Trend nicht an!

RWE: Aktie kämpft sich nach soliden Zahlen doch noch ins Plus

Siemens: Zahlen beendet die Erholung im Kurs - guter Ausblick allein reicht nicht

RWE: Solides Zahlenwerk hilft der Aktie heute nicht weiter auf die Sprünge - charttechnische Hürde bleibt bestehen

e.on: Versorger sieht sich voll auf Kurs - Anleger stimmen zu

Deutsche Bank: Investmentbanking dürfte auch für ein gutes viertes Quartal sorgen

Setzer zum neuen Chef von Continental bestellt

Siemens Energy: Erste Zahlen von hohen Abschreibungen belastet, keine Dividende, aber Prognose bleibt bestehen

Bechtle: Starke Zahlen und Prognoseanhebung lässt Aktie wieder durchstarten

SMA Solar: Quartalszahlen lösen große Freude aus - Aktie zweistellig im Plus

Lufthansa: Probelauf für Corona-Schnelltests startet

Autovermieter Sixt befürchtet erneute Verschärfung der Krise

K+S rutscht tief in die Miesen – Abschreibungen belasten

RTL sieht Aufwärtstrend beim TV-Werbegeschäft

Plug Power: Im Gegensatz zu Nel oder PowerCell überzeugen die Amerikaner - Rekordquartal und Prognoseanhebung!

Insider – Thyssenkrupp-Chefin lotet Wasserstoff als Wachstumsstory aus

Vergiss Nel und Nikola: Hier kommt eine Wasserstoff-Aktie, die du bestimmt nicht auf dem Schirm hast!

Die US-Märkte:

Eigentlich ist der Kampf um das Weiße Haus ja entschieden. Nur einer will es nocht wahrhaben – Donald Trump. Und so gibt es auch täglich ein Update zur Auszählung der Stimmen – nicht nur via Twitter:

Kampf ums Weiße Haus - Behörden sehen keinen Wahlbetrug - Druck auf Trump wird größer

Streit um Weißes Haus geht in die nächste Runde - Neuauszählung in Georgia

Machtkampf ums Weiße Haus - Trump ist nicht alleine - Biden nennt das Verhalten „beschämend“

Beyond Meat: Kein guter Zeitpunkt, um Erwartungen zu verfehlen - Aktie bricht nachbörslich über ein Viertel ein!

Tesla: Musk macht Dampf in Berlin - ganz neue Batterie im Gespräch - ab Juli 21 sollen schon E-Flitzer vom Band laufen

Folge diesem Warren Buffett Ratschlag, um Millionär zu werden!

Was sonst noch los war:

Bitcoin: Höchster Stand seit Anfang 2018 - Kryptowährung knackt die 16.000 Dollar-Marke wieder

Tencent: Videospiele sind der Renner - chinesischer Technologie-Riese toppt die Erwartungen - Prosus-Aktie jubelt mit

Alibaba: „Singles Day“ bringt mit 47,7 Milliarden Euro neuen Verkaufsrekord - allerdings wurde ein Bisschen nachgeholfen

McDonalds: Umsatz leicht rückläufig - aber wen stört das an so einem Tag?

Aurora Cannabis: Aktie nach Biden-Sieg und Zahlen stark gefragt - steht die Branche vor einem grandiosen Comeback?

Türkische Lira: Neuer Notenbank-Chef will den Verfall der heimischen Währung so schnell wie möglich stoppen

Brexit: Will Boris Johnson nachgeben? - zwei enge Vertraute verlassen die Regierung

Zum Schluss gibts was auf die Ohren

