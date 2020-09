onvista-Top-News: VW erreicht Meilenstein, Tech-Blutbad, ernste Zweifel bei Nikola, Neuigkeiten bei den Corona-Impfstoff-Biotech-Werten

Eine erneut volatile Woche geht zuende und wieder gab es einige unternehmensspezifische News, die die Märkte bewegt haben, jedoch halten auch die Corona-Pandemie, der Brexit und der Handelsstreit zwischen China und den USA die Märkte weiterhin in Atem.

VW hat einen wichtigen Meilenstein erreicht und den ID.3, das erste Elektroauto-Massenmodell veröffentlicht. Für Aufmerksamkeit hat auch ein Treffen zwischen Tesla CEO Elon Musk und VW-Chef Herbert Diess hesorgt. Musk testete während seines Deutschland-Besuches den ID.3 und hat sich mit Diess ausgetauscht. Etwaige Kooperationsgedanken hat Diess jedoch nach dem Treffen entschieden verneint.

Spannend bleibt es auch in Bezug auf den Tech-Hype, der derzeit an den Märkten herrscht, denn laut neusten Medienberichten könnte die japanische Softbank aufgrund Investments in Milliardenhöhe ein Haupttreiber der Rally gewesen sein. Sorgen bereitet den Anlegern vor allem das Engagement in Call-Optionen, die so hoch ausgefallen sein könnten, dass sie marktbewegend sind.

Drei Fragen an Bernecker: Neuer Öl-Crash voraus, ist der Brexit noch ein Schrecken für die Märkte und ist der ID.3 vielleicht die letzte Chance für VW?

Die Woche im Schnelldurchlauf

Bayer: Glyphosat-Vergleich auf der Zielgeraden ++ SAP: Oracle-Zahlen dürften helfen ++ Traton: VW-Tochter legt bei Navistar nach

Covestro: UBS löst Gewinnmitnahmen aus ++ Korr-Bremse: Prognose rauf ++ Schaeffler: Kaufempfehlung sorgt für Schwung ++ Dax: Respekt vor der 13.300

Tesla: 80 Milliarden Dollar Börsenwert futsch ++ AstraZeneca: Studienstopp bei möglichem Impfstoff ++ Dermapharm: Steuern belasten Gewinn ++ Qiagen: Coranatest für 4. Quartal geplant

Autogipfel: Bekommen BMW, Daimler und VW Prämie für Verbrenner? ++ Lufthansa: Halbe Milliarde Euro Verlust pro Monat? ++ Hensoldt: Rüstungskonzern plant IPO

Tesla: Keine Aufnahme in den S&P 500 ++ Evotec: Optimistischer Ausblick auf 2021 ++ Warren Buffett: Beteiligung an Wells Fargo sinkt kräftig

Die wichtigsten US-News

Brennstoffzelle oder Batterie? - Für Milliardär Bill Gates keine Frage! - Er hat eine ganz andere Branche auf der Rechnung!

Nikola: Die Antwort auf die Vorwürfe von Hindenburg Research ist da - Aktie verliert erneut über 9 Prozent - So viel zur Antwort von Trevor Milton

War die Softbank einer der Haupttreiber der Nasdaq-Rally - und könnte sie auch eine Korrektur verstärken?

Apple: Der Tech-Gigant musste seiner Rally eine Menge Tribut zollen - Diese zwei Dinge könnten die weitere Kursrichtung jetzt mitbestimmen

General Motors: Hat sich der amerikanische Autobauer klamheimlich einen neuen Markt eröffnet? - Kooperation mit Nikola enthält einen sehr interessanten Satz

Nikola Corp.: Nächster Rückschlag für Tesla? - GM steigt bei Wasserstoffspezialisten ein - Nikola-Aktie hüpft kräftig in die Höhe

Hat der Spaß nun ein Ende? Blutbad bei den Tech-Werten geht weiter - „Keine große Überraschung“ laut Hedgefonds-Manager Bill Ackman

Iwatani: Treibt neue Wasserstoff-Fantasie den japanischen Wert in neue Höhen und kann sich ITM Power mitfreuen?

Die wichtigsten europäischen News

Bayer: Zwei positive Nachrichten machen den Anlegern heute Hoffnung

Knorr-Bremse: Großaktionär Thiele macht nochmal richtig fett Kasse - 10 Millionen Aktien abgestoßen - Ist der Bremsenspezialist überbewertet?

Washtec: Schwere Zeiten nicht erst seit der Corona-Krise - So sehen die Analysten die Aktie momentan

VW: Der ID.3 ist auf dem Markt - Der Startschuss für die Massentauglichkeit von E-Autos?

Drägerwerk: Aktie nach Stornierung von Regierungsauftrag weiter unter Druck - Keine neue Lieferung von Beatmungsgeräten

Evonik: Credit Suisse stuft ab und schickt den Kurs unter wichtige charttechnische Marken

Credit Suisse: Schweizer Großbank will mit Revolut, N26 und co. mithalten und startet Smartphone-Bank

Continental: Wiederaufgekommene Spekulationen über Powertrain-Ausgliederung treiben die Aktie an

Henkel: Charttechnischer Befreiungsschlag - Aktie klettert über 88 Euro

SFC Energy: Warburg-Kaufempfehlung gibt der Aktie neue Impulse - Gelingt der Ausbruch aus dem Abwärtstrend seit Juli?

Tui: Weg für weitere Milliarden-Hilfen ist frei - Anleger jubeln trotzdem nicht

Apotheken-Branche: DocMorris ist bei Markteintritt von Amazon kampfbereit - Gebündeltes Online-Portal soll Paroli bieten können

VW: Kritik am ID.3 kurz vor der ersten Auslieferung - Branchenmagazin sieht bei Test „erheblichen Nachbesserungsbedarf“ bei Elektronik und Verarbeitung

Treffen zwischen Diess und Musk: Es bahnt sich keine Kooperation an - „Sind nur mit dem ID.3 gefahren“

BioNtech: Impfstoff-Studie startet auch in Deutschland - Zulassungsantrag schon im Oktober?

Qiagen: Durch die Pandemie ist der Gendiagnostik-Konzern in so guter Verfassung wie lange nicht - Reicht das trotz der gescheiterten Übernahme für die Zukunft?

Software AG: Bankhaus Metzler verteilt ordentlich Lob - Transformationsstrategie „Helix“ trägt Früchte - Aktie präsentiert sich stark

Makro-News

Brexit: Verhandlungen in Gefahr - „Binnenmarktgesetz extrem ernste Verletzung des Austrittsabkommens und von internationalem Recht“

EZB: Vorerst keine weiteren Maßnahmen trotz niedriger Inflation und Konjunktureinbruch - Anleger nehmen es kommentarlos hin

US-Wahlkampf: Hat Trump sich mit diesem Corona-Eigentor selbst aus dem Rennen geschossen?

Brexit: „No-Deal wird jeden Tag realistischer“

Auto-Branche: Aus der Krise in die Zukunft? So steht es um den Wandel von Deutschlands wichtigster Industrie

Der lange Weg aus der Corona-Krise - Wo steht die Exportnation Deutschland einige Monate nach dem Ausbruch?

OPEC: Eine Geschichte von Macht und Ohnmacht - Wird das Öl-Bündnis in der Corona-Krise zerbrechen?

Handelsstreit: USA erwägt, Chinas größten Chiphersteller zu blacklisten, China wehrt sich mit Visa-Verzögerungen von US-Journalisten

Eine Auswahl unserer Kolumnisten

DAX auf Richtungssuche

Kutzers Zwischenruf: Keine Angst vor hohen Kursen

3 Gründe, warum gerade jetzt Stock Picking wieder wichtiger wird

Und was ist jetzt mit dem Brexit?

Korrektur im Anflug?

Die onvista-Redaktion wünscht Ihnen ein schönes Wochenende!

Fotos: onvista / RikoBest / Who is Danny / Shutterstock.com