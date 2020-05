Es ist fast wie ein Déjà-vu, denn letztes Jahr um diese Zeit herrschte ebenfalls deutlicher Trubel im die Wirecard-Aktie. In der letzten Woche stand Wirecard erneut im Rampenlicht und immer noch ist es das selbe Thema: Der Vorwurf der Bilanzmanipulation. Die KPMG-Sonderprüfung, die eigentlich für einen Freispruch vor den Anlegern sorgen sollte, hat eher das Gegenteil bewirkt, da die Zweifel nicht ausgeräumt werden konnten. Die Episode geht also noch weiter.

Ebenfalls ein sich wiederholendes Spiel waren die diese Woche wieder gewachsenen Spannungen im Handelsstreit zwischen China und den USA. Trump hatte China ja bereits mehrmals Vorwürfe gemacht, für die Pandemie verantwortlich zu sein und sogar mit neuen Zöllen gedroht. Nach einer Absprache Mitte der Woche haben jedoch beide Seiten bekräftigt, weiter an dem Phase-1-Abkommen festzuhalten.

Auch in den Krypto-Sektor ist wieder ordentlich Spannung eingekehrt, denn nächste Woche findet das sogenannte Bitcoin-Halving statt, ein Event welches nur einmal alle 4 Jahre auftritt und in der Vergangenheit immer massive Auswirkungen auf den Preis hatte. Im Vorfeld ist bereits ordentlich Bewegung in den Markt gekommen und Bitcoin hat wieder Luft über der Marke von 10.000 Dollar geschnuppert.

Drei Fragen an Bernecker: Wird der Handelsstreit wieder zum Schrecken für die Finanzmärkte, eine Einschätzung zu Disney und sind die Prämien-Forderungen für den Autosektor sinnvoll?

Die wichtigsten US-News:

Verheerende US-Jobdaten jagen den Anlegern keine Angst mehr ein - Dax im Plus, US-Märkte ebenfalls freundlich

Twilio: 1000 Prozent Plus in nicht einmal 4 Jahren - Aktie startet nach Quartalszahlen weiter durch

Beyond Meat: Rasantes Wachstum auch in Corona-Zeiten - Als Geschmacksverstärker gibt es unterm Strich einen Gewinn

Berkshire Hathaway: Warren Buffetts Aktien verlieren 50 Milliarden Dollar an Wert - Liquide Mittel steigen auf 137 Milliarden Doller

Die wichtigsten News zu den europäischen Märkten:

Wirecard: Jetzt schaltet sich auch die Bafin ein - Eigentlich sollte die KPMG-Prüfung der erhoffte Freispruch sein, doch jetzt mutiert die Sache immer mehr zum Problem

Plug Power: Deutliche Umsatzsteigerung im ersten Quartal - Wandel zum Komplettanbieter gestartet!

Nel: Jahresstart reißt Anleger nicht vom Hocker - Aktie verliert nach Q1-Zahlen klar

Lufthansa: Verhandlungen über Staatshilfe werden konkreter - 9 Milliarden Euro und Verzicht auf Dividende im Gespräch

BioNTech: Nach ersten Tests in Deutschland startet jetzt auch eine Versuchsreihe in den USA

Windkraft: Nordex kassiert die Prognose und Vestas rutscht in die roten Zahlen - volle Auftragsbücher gleichen das allerdings aus!

Hugo Boss: Erstes Quartal im Minus beendet - Aktie dreht schnell ins Minus

Infineon: Endlich grünes Licht für Cypress-Übernahme - Wird das für einen Kickstart der Aktie sorgen? Das sagen die Analysten

Wirecard: HSBC, Morgan Stanley und Bankhaus Lampe haben die Geduld verloren - Dax-Konzern veröffentlicht eigene Analyse des Sonderberichts

Roche: Schweizer Pharmakonzern erhält nächste Notfallzulassung in den USA - Antiköpertest bekommt grünes Licht

Die wichtigsten Makro-News:

Corona-Krise: Türkische Finanzmärkte am Rand des Inflationsabgrunds - Lira gegenüber dem US-Dollar auf historischem Tief

Corona-Krise: Nicht nur kurzfristige Job-Sicherung - Wie können die Milliardenhilfen auch langfristig gut eingesetzt werden? Die Forderungen der Experten

Handelsstreit: Spannungen zwischen China und den USA wachsen weiter - Werden Chinas überraschend gute Export-Daten neues Öl ins Feuer gießen?

Corona-Virus: Braunschweiger Forschungsteam meldet Fortschritt bei Medikamenten-Entwicklung

Corona-Krise: Wie tief wird die Rezession? EU-Kommission legt Prognose vor

Handelsstreit: Spannungen zwischen China und den USA wachsen wieder - Ex-US-Handelsunterhändler: „Es droht ein neuer Kalter Krieg“

Bundesverfassungsgericht: EZB-Anleihekäufe teilweise verfassungswidrig - Dreimonatsfrist für Bundesbank, um Mitwirkung einzustellen

Corona-Krise: Russland droht in Instabilität zu versinken - Bedeuten die Pandemie und das Chaos an den Ölmärkten Putins politisches Ende?

Gold: Die Waage neigt sich immer mehr in Richtung des Edelmetalls - UBS-Analyst: „Ziel sind 1800 Dollar“

Dax: Corona-Krise und Handelskonflikt im Doppelpack lassen Aktienmärkte wieder auf Talfahrt gehen - „Anleger brauchen in den nächsten Wochen starke Nerven“

Krypto-News:

Bitcoin: Kurs kratzt an der 10.000-Dollar-Marke - Hedge-Fonds-Milliardär Paul Tudor Jones wird zum Fan

Bitcoin: Countdown bis zum Halving - Mögliche Preis-Szenarien und alles was man zu diesem Ereignis wissen muss

Eine Auswahl unserer Kolumnisten:

DAX: Die Bären haben es schwer

Kutzers Zwischenruf: Haben Börsianer eine gute Nase - oder sind sie farbenblind?

Bitcoin bald bei 288.000 US-Dollar? Der Nutzen und der Wert von Bitcoin

„Coronomics“ – Synonym für den Super-Staat?

