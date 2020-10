Das moderate Auf und Ab am deutschen Aktienmarkt dürfte sich mit dem Start der Berichtssaison in den USA in der neuen Woche fortsetzen. Zumindest, sofern es keine außergewöhnlichen positiven oder negativen Nachrichten, etwa seitens der Politik oder zum Coronavirus gibt. Dabei bleibt der Dax aus charttechnischer Sicht im Bereich um die 12.800 Punkte unterstützt, während die nächste Hürde bei rund 13.300 Punkten wartet.

Solange in den USA die Präsidentschaftswahlen vor der Tür stehen, bleibt die Unsicherheit hoch und Anleger dürften sich nicht allzu sehr aus der Deckung wagen. Eine eher gering ausgeprägte Kauflaune wird auch angesichts der in die Schlussrunde gehenden Brexit-Verhandlungen erwartet. Der britische Premierminister Boris Johnson hatte für eine Einigung eine Frist bis zum Donnerstag, 15. Oktober, gesetzt. An diesem Tag beginnt der EU-Gipfel, der sich mit dem zukünftigen Verhältnis zu Großbritannien beschäftigt.

„Um einen Hard Brexit noch zu vermeiden und den Parlamenten die hierfür notwendige Zeit zur Ratifizierung zu geben, müssten sich die EU und das Vereinigte Königreich im Grunde genommen bis dahin auf eine gemeinsame Linie einigen“, heißt es dazu seitens der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW).

Unverändert präsent bleibt die Corona-Pandemie, und das nicht nur, nachdem sich US-Präsident Donald Trump dem Anschein nach von seiner Covid-19-Erkrankung weitgehend erholt hat. Das Virus breitet sich aktuell in großen Teilen Europas und auch weltweit wieder rasant aus.

Die wegen der sich verschärfenden Virussituation neuen Restriktionen in Europa dürften das Wirtschaftswachstum erneut beeinträchtigten, erwartet Analyst Christian Apelt von der Hessischen Landesbank (Helaba). „Die anstehenden Konjunkturdaten dürften das nur zum Teil widerspiegeln.“ Mit neuen, breit angelegten Lockdowns durch die Politik wird jedoch nicht mehr gerechnet. Laut LBBW wird eher „alles dafür getan, die Wirtschaft nicht noch ein zweites Mal flächendeckend lahmzulegen“.

Konjunkturseitig liegt hierzulande der Fokus auf den ZEW-Konjunkturerwartungen, die am Dienstag bekannt gegeben werden. Die vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) befragten Finanzmarktteilnehmer haben mit Blick auf die vorangegangene Befragung einen starken Aufschwung in Deutschland bereits antizipiert. Für Oktober dürfte daher wieder „etwas mehr Realismus einkehren“, so Helaba-Analyst Stefan Mütze.

Darüber hinaus tummeln sich einige US-Daten auf der Agenda. Die am Freitag anstehenden Einzelhandelsumsätze und Daten zur Industrieproduktion dürften dem Helaba-Experten Apelt zufolge ihren Aufholprozess im September fortgesetzt haben. Regionale Stimmungsindikatoren, am Donnerstag und Freitag erwartet, könnten sich dagegen etwas eingetrübt haben.

Unternehmensseitig rücken in der neuen Woche vor allem die US-Banken mit ihren Zahlen zum dritten Quartal in den Fokus. Den Auftakt machen am Dienstag Citigroup und JPMorgan. Am Mittwoch werden Bank of America, Goldman Sachs und Wells Fargo berichten und am Donnerstag Morgan Stanley.

In Deutschland werden am Dienstag der Verpackungsspezialist Gerresheimer sowie am Donnerstag Hochtief ihre Quartalsberichte vorlegen. Am Mittwoch wird sich der Handelskonzern Metro in einem Zwischenbericht zu seinem Geschäftsjahresumsatz 2019/20 äußern. Außerdem will der Vorstand am Donnerstag eine begründete Stellungnahme zum Übernahmeangebot von EP Global Commerce vorlegen.

Die vom Milliardär Daniel Kretinsky kontrollierte Holding hatte Mitte September angekündigt, mit Hilfe einer freiwilligen Offerte und ohne Mindestannahmeschwelle ihren Anteil an Metro auf mehr als 30 Prozent erhöhen zu wollen. Der Metro-Vorstand hatte dies umgehend zurückgewiesen und einen Kommentar dazu angekündigt.

Wichtige Termine für die kommende Woche:

MONTAG, DEN 12. OKTOBER 2020

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Erzeugerpreise 09/20

01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 08/20

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 09/20 (vorab)

08:00 DEU: Großhandelspreise 09/20

07:45 CHE: Seco Konjunkturprognose 10/20

13:00 USA: IWF und Weltbank, Jahrestagung (Online) Interview mit EZB-Chefin Lagarde

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Online-Buchvorstellung „Die neue Aufklärung“ von Marcel Fratzscher – Wirtschaft und Gesellschaft nach der Corona-Krise

10:30 DEU: Videokonferenz zur Zukunft der Wirtschafts- und Währungsunion in EuropaParlamentarier befragen hochrangige Mitglieder der Bundesregierung und Vertreter europäischer Institutionen

10:30 Begrüßung Schäuble

12:45 Rede Gentiloni über Maastricht-Regeln

14:45 Rede Dombrovskis zu den Zukunftsthemen im Mehrjährigen Finanzrahmen

11:00 DEU: Bericht OECD zu Fortschritten bei den Verhandlungen über Lösungen zur Besteuerung der digitalen Wirtschaft

11:45 SWE: Bekanntgabe des Wirtschaftsnobelpreises durch Schwedens Wissenschaftsakademie

16:15 DEU: Digitalkonferenz des SPD-Wirtschaftsforums u.a. mit Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD)

EUR: Jahrestagung des Nachhaltigkeitsnetzwerks ESDN zum europäischen Green Deal

DIENSTAG, DEN 13. OKTOBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 09/20

07:00 DEU: Gerresheimer, Q3-Zahlen (10.00 h Call)

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

11:00 DEU: Online-Pressekonferenz von Deutsche Post DHL Group und dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung mit dem Bundesminister Gerd Müller und Frank Appel Vorstandsvorsitzende von Deutsche Post DHL Group,

12:40 USA: Johnson & Johnson, Q3-Zahlen

12:45 USA: JPMorgan, Q3-Zahlen

14:00 USA: Citigroup, Q3-Zahlen

19:00 USA: Apple Event „Hi, Speed“ – Vorstellung neuer Produkte u.a. iPhone 12

USA: Delta Airlines, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

Über Nacht CHN: Handelsbilanz 09/20

08:00 DEU: Verbraucherpreise 09/20 (detailliert)

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 09/20

11:00 DEU: ZEW-Index 10/20

11:00 DEU: Online-Pk Deutsche Bundesbank zu Finanzstabilitätsbericht

14:30 USA: Verbraucherpreise 09/20

14:30 USA: Realeinkommen 09/20

14:30 USA: IWF und Weltbank, Jahrestagung (online) Pk zum World Economic Outlook

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht verhandelt Klage der Linksfraktion gegen den Bundestag wegen Ceta

10:00 DEU: Rede Kanzlerin Merkel bei virtueller Konferenz zur Nachhaltigkeit – im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft

MITTWOCH, DEN 14. OKTOBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: ASML Holding, Q3-Zahlen

07:00 NLD: TomTom, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Asos plc, Jahreszahlen

09:00 DEU: „Branchengipfel“ des Instituts für Automobilwirtschaft unter anderem mit Ola Källenius, Vorstandsvorsitzender Daimler AG, und Oliver Blume, Vorstandsvorsitzender Porsche AG

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

10:30 DEU: Trumpf, Bilanz-Pk zum Geschäftsjahr 2019/2020

11:55 USA: Unitedhealth Group, Q3-Zahlen

12:45 USA: Bank of America, Q3-Zahlen

13:25 USA: Goldman Sachs, Q3-Zahlen

18:30 DEU: Metro Trading Statement Geschäftsjahr 2019/2020

22:10 USA: Alcoa, Q3-Zahlen

22:15 USA: United Airlines, Q3-Zahlen

USA: Wells Fargo, Q3-Zahlen

USA: PNC Financial Services, Q3-Zahlen

USA: U.S. Bancorp

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundeswirtschaftsministerium Monatsbericht 10/20

06:30 JPN: Industrieproduktion 08/20 (endgültig)

06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 08/20 (endgültig)

10:00 DEU: Pk zu Herbst-Gemeinschaftsgutachten der Wirtschaftsforschungs-Institute

11:00 EUR: Industrieproduktion 08/20

11:30 DEU: Anleihe / Laufzeit. 30 Jahre / Volumen: 1 Mrd EUR

14:30 USA: Erzeugerpreise 09/20

16:15 USA: Fortsetzung IWF und Weltbank Jahrestagung (online) – IWF-Chefin Georgiewa spricht für den IWF ab 16.15 Uhr, Malpass ab 17.00 für die Weltbank. Der saudi-arabische Finanzminister spricht ab 17.15 Uhr zum Thema G-20

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

USA: Fortsetzung IWF und Weltbank Jahrestagung (online) bis 16.10.2020

DONNERSTAG, DEN 15. OKTOBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Roche, 9Monatsumsatz

13:00 USA: Walgreens Boots Alliance, Q4-Zahlen

13:15 USA: Morgan Stanley, Q3-Zahlen

17:45 FRA: LVMH, Q3 Umsatz

23:30 GBR: Rio Tinto, Q3 Operation Report

DEU: Hochtief, Q3-Zahlen

CHE: Temenos, Q3-Zahlen

USA: Charles Schwab, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

03:30 CHN: Verbraucherpreise 09/20

03:30 CHN: Erzeugerpreise 09/20

08:45 FRA: Verbraucherpreise 09/20

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Empire State Index, 10/20

14:30 USA: Im- und Exportpreise 09/20

14:30 USA: Phily-Fed-Index 10/20

17:00 USA: EIA Ölbericht (Woche)

18:00 USA: Fortsetzung IWF und Weltbank Jahrestagung (online) – EZB-Chefin Lagarde und

IWF-Chefin Georgiewa diskutieren die Lage der Weltwirtschaft

SONSTIGE TERMINE

BEL: Gipfeltreffen der EU-Staats- und Regierungschefs, Brüssel

DEU: Entscheidung erwartet zur Höhe der EEG-Umlage zur Förderung des Ökostroms

DEU: Informelle Videokonferenz der für Telekommunikation und Digitales zuständigen Ministerinnen und Minister

12:45 Pk Bundeswirtschaftsminister Altmaier

DEU: Online-Kongress Bundesverband Deutscher Versandapotheken (BVDVA)

DEU: Abschluss des Probebetriebs im neuen Hauptstadtflughafen BER

FREITAG, DEN 16. OKTOBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

12:45 USA: Bank of New York Mellon, Q3-Zahlen

13:00 USA: Schlumberger, Q3-Zahlen

13:30 USA: State Street, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 09/20

10:00 ITA: Verbraucherpreise 09/20 (2. Schätzung)

11:00 EUR: Handelsbilanz 08/20

11:00 EUR: Verbraucherpreise 09/20 (2. Schätzung)

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 09/20

15:15 USA: Industrieproduktion 09/20

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 09/20

16:00 USA: Konsumklima Uni Michigan 10/20

USA: Fortsetzung Herbsttagung von Weltbank und Internationalem Währungsfonds

EUR: Moody’s Ratingergebnis Großbritannien

SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Mitgliederversammlung des Deutschen Bauernverbandes. Auf dem Programm steht die Rede von Bauernpräsident Joachim Rukwied zur Gesamtsituation in der Landwirtschaft, eine Rede von Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) und die Wahl des Vorstands.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: onvista