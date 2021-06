onvista-Wochenausblick: Der US-Arbeitsmarkt birgt Gefahren für die Kurse

Die Hängepartie am deutschen Aktienmarkt hat gute Chancen auf eine Fortsetzung in der neuen Woche. Der Dax, der vor knapp zwei Wochen mit 15 802 Punkten ein Rekordhoch erreicht hatte, könnte zunächst unter diesem Höchststand verharren, womöglich unter starken Schwankungen. Zumal das absolute Highlight der Woche erst am Freitag ansteht: Der Bericht zur Beschäftigung in den USA im Juni.

„In den USA erholt sich der Arbeitsmarkt nur langsam“, stellte Volkswirt Cyrus de la Rubia von der Hamburg Commercial Bank fest. So dürfte die Arbeitslosenquote im Juni nur marginal zurückgehen. Immerhin aber werde die Zunahme der Beschäftigung an Fahrt gewinnen. Anleger sollten genau hinschauen, denn „vor allem der Arbeitsmarktbericht dient dazu, genauere Erwartungen über den Zinspfad der Fed herzuleiten“, so der Experte.

Recht gelassen hatten die Marktakteure zuletzt auf die stark gestiegene Inflation in den USA reagiert. Die US-Technologiebörse Nasdaq und der marktbreite S&P 500 meldeten sogar neue Rekorde. Denn die US-Notenbank Fed hat wiederholt deutlich gemacht, dass sie die hohe Teuerung als vorübergehendes Phänomen wertet. Allerdings könnte ein stärkerer Anstieg der Löhne in den USA die Inflationssorgen am Markt verstärken. Die Anleger dürften daher den Arbeitsmarktbericht der US-Regierung am kommenden Freitag besonders im Blick haben, waren zuletzt doch steigende Lohnkosten zu beobachten.

Werbung Knock-Outs zum Dow Jones Kurserwartung Index wird steigen Index wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

„Käme es tatsächlich zu einer Lohn-Preis-Spirale, würde die Erwartung der Fed, dass es sich bei der gestiegenen Inflation lediglich um ein temporäres Phänomen handelt, jedenfalls einen herben Dämpfer erleiden“, schrieb Aktienstratege Uwe Streich von der Landesbank LBBW.

Je höher die Erwartung an die Teuerung, desto größer sei die Gefahr einer Lohn-Preis-Spirale, warnte de la Rubia von der Hamburg Commercial Bank. Denn Arbeitgeber versuchten, steigende Löhne auf die Konsumenten abzuwälzen, womit wiederum die Preise steigen würden. Auf die Lohnkosten in den USA dürften die Anleger am Freitag also genau schauen.

Gefahr droht den Aktienkursen auch von den hohen Erwartungen an die Gewinne der Unternehmen. Analyst Markus Wallner von der Commerzbank erläuterte dies am Beispiel der Deutschen Post. Nach starken Zahlen des Logistikers im ersten Quartal hätten die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr um gut vier Prozent erhöht werden müssen. „Stattdessen sind die Konsensschätzungen um über zwölf Prozent gestiegen“. Ähnliches sei bei Dax-Unternehmen wie Daimler und BMW zu beobachten. „Dies begrenzt das Potenzial für weitere positive Überraschungen“, lautete Wallners Fazit.

Außer dem US-Arbeitsmarktbericht hat die Agenda für die neue Woche wenig parat. Spannend könnte es am Mittwochabend werden, wenn mit Micron Technology einer der weltweit größten Chip-Hersteller Quartalszahlen veröffentlicht. Wegen Lieferengpässen bei Halbleitern steht die Branche seit Wochen im Fokus und mit ihr Abnehmerindustrien wie der Automobilbau.

Termine für die kommende Woche:

MONTAG, DEN 28. JUNI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

09:00 DEU: Tui, Online-Pressekonferenz zum bevorstehenden Wintergeschäft

FRA: Korian, Capital Markets Day

SWE: Tele2, außerordentliche Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

09:30 SWE: Einzelhandelsumsatz 05/21

12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 05/21

SONSTIGE TERMINE

DEU: Finanzkonferenz „Frankfurt Euro Finance Summit“ (Präsenzveranstaltung und Livestream) u.a. mit Finanzstaatssekretär Jörg Kukies, Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing, DZ-Bank-Co-Chef Uwe Fröhlich, Bundesbank-Präsident Jens Weidmann, Commerzbank-Chef Manfred Knof, und EZB-Vizepräsident Luis de Guindos

09:30 DEU: Fortsetzung Prozess im „Cum-Ex“-Verfahren gegen ehemalige Mitarbeiter der inzwischen insolventen Maple Bank, Frankfurt/Main

12:00 DEU: Eröffnung des „Munich Urban Colab“ u.a. mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Unternehmerin Susanne Klatten

ESP: Mobile World Congress (MWC) in Barcelona (bis 01.7.21)

ITA: Beginn des dreitägigen G20-Außenministertreffens in der süditalienischen Stadt Matera

DIENSTAG, DEN 29. JUNI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

10:00 DEU: MAN, Hauptversammlung (online)

10:30 DEU: Assekurata-Marktausblick zur Lebensversicherung 2021

11:00 DEU: Cancom, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Sixt Leasing, Hauptversammlung (online)

11:00 LUX: Adler Group, Hauptversammlung (online)

14:00 DEU: Lanxess, CEO Sustainability Meeting

14:00 DEU: flatexDEGIRO, Hauptversammlung (online)

14:00 DEU: Puma, Pressekonferenz zu neuen Innovationen bei Leichtathletik-Schuhen

15:00 NLD: Qiagen, Hauptversammlung (online)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Cherry, voraussichtlich Erstnotiz im Prime Standard

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Arbeitslosenquote 05/21

01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 05/21

06:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 06/21

07:30 FRA: ILO-Arbeitslosenquote Q1/21

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 06/21

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 05/21

09:00 ESP: Verbraucherpreise 06/21 (vorläufig)

10:00 DEU: Verbraucherpreise Brandenburg, Hessen, Bayern 06/21

11:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 06/21

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 06/21 (endgültig)

14:00 DEU: Verbraucherpreise 06/21 (vorläufig)

15:00 USA: FHFA-Hauspreisindex 04/21

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 06/21

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

DEU: ifo Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland

SONSTIGE TERMINE

06:00 DEU: Beratungsunternehmen Capgemini veröffentlicht den World Wealth Report

10:00 DEU: Online-Pk der Förderbank KfW: Gründungsmonitor 2021 mit KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib

12:00 DEU: „Brussels Economic Forum“ der Europäischen Kommission (online)

+ 12.15 Panel mit Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni zu Corona

+ 13.50 Eröffnungsansprache von Ursula von der Leyen

+ 1410 Gentiloni zu grüner und gerechter Erholung

+ 16.25 Debatte mit Vizepräsident Valdis Dombrovskis über strategische Autonomie und Protektionismus

13:00 DEU: Pk Bundesverband E-Mobilität (BEM) zu Ergebnissen der Sonderkommission zur Ladeinfrastruktur

18:00 DEU: Online-Kolloquium anlässlich des 85. Geburtstages des Ex-Chefvolkswirts von Bundesbank und EZB, Otmar Issing. Issing hatte am 27. März Geburtstag. Zu dem Kolloquium werden als Redner u.a. erwartet: Bundesbank-Präsident Jens Weidmann, Ex-EZB-Präsident Jean-Claude Trichet und Ex-Deutsche-Bank-Chef Jürgen Fitschen

MITTWOCH, DEN 30. JUNI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

10:00 DEU: Daimler: Online-Weltpremiere des ersten elektrischen Serien-Lkw „eActros“

10:00 DEU: Traton SE, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Gesco, Hauptversammlung (online)

12:00 DEU: Befesa, Hauptversammlung (online)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Mister Spex, Ende der Zeichnungsfrist

LUX: Aroundtown, Hauptversammlung

LUX: Grand City Properties, Hauptversammlung

USA: General Mills, Q4-Zahlen

USA: Constellation Brands, Q1-Zahlen

USA: Bed Bath & Beyond, Q1-Zahlen

USA: Micron Technology, Q3-zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: DIW Konjunkturbarometer

01:50 JPN: Industrieproduktion 05/21 (vorläufig)

03:00 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 06/21

06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 05/21

08:00 GBR: BIP Q1/21 (endgültig)

08:00 DNK: BIP Q1/21 (endgültig)

08:45 FRA: Erzeugerpreise 05/21

08:45 FRA: Verbraucherpreise 06/21 (vorläufig)

09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer 06/21

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 06/21

10:00 POL: Verbraucherpreise 06/21 (vorläufig)

10:30 PRT: Verbraucherpreise 06/21 (vorläufig)

10:30 PRT: BIP Q2/21 (vorläufig)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 06/21 (vorläufig)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 06/21 (vorläufig)

12:00 PRT: Industrieproduktion 05/21

14:15 USA: ADP-Beschäftigung 06/21

15:45 USA: MNI Chicago PMI 06/21

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 05/21

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Gemeinsamer Schienenkongress von Allianz pro Schiene und dem Bundesumweltministerium u.a. mit Bundesumweltministerin Svenja Schulze, EU-Verkehrskommissarin Adina Ioana Valean, dem österreichischen Umwelt- und

Verkehrsministerin Leonore Gewessler und Dirk Messner, Präsident des Umweltbundesamtes

11:00 DEU: Der 3. Kartellsenat des OLG Düsseldorf verhandelt über eine Beschwerde der Nord Stream 2 AG gegen die Bundesnetzagentur, Düsseldorf

11:00 DEU: Urteil des EU-Gerichts zu Schadenersatzforderung ehemaliger Anteilseigner der italienischen Banca delle Marche gegen die Kommission

13:30 DEU: Online-Pk der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg zum Gesetz zum Grundrentenzuschlag, Stuttgart

14:00 DEU: Der 3. Kartellsenat des OLG Düsseldorf verhandelt über eine Beschwerde der Nord Stream 2 AG gegen die Bundesnetzagentur

DONNERSTAG, DEN 01. JULI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q2-Zahlen

10:00 DEU: Zapf Creation, Hauptversammlung (online)

DEU: Fortsetzung Prozess zu „Cum-Ex“-Aktiendeals vor dem Landgericht Wiesbaden

FRA: Sodexo, 9Monatsumsatz

GBR: Associated British Foods, Q3-Umsatz

USA: Walgreens Boots Alliance, Q3-Zahlen

USA: Kfz-Absatz 06/21

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Tankan Q2/21

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/21

03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/21

08:30 CHE: BFS: Detailhandelsumsätze 05/21

08:30 CHE: BFS: Landesindex der Konsumentenpreise 06/21

09:00 NLD: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/21

09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/21

09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/21

09:30 SWE: Riksbank, Zinsentscheid

09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/21

09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/21 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/21 (2. Veröffentlichung)

10:00 ITA: Arbeitslosenquote 05/21 (vorläufig)

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/21 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/21 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 05/21

11:00 BEL: Arbeitslosenquote 05/21

14:40 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/21 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: Bauinvestitionen 05/21

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 06/21

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Fortsetzung Prozess im „Cum-Ex“-Verfahren gegen ehemalige Mitarbeiter der inzwischen insolventen Maple Bank

13:00 DEU: Erste Runde Tarifverhandlungen für knapp 140 000 Mitarbeiter der privaten Banken in Deutschland

DEU: „Brigitte Live“ mit Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock, Berlin

FREITAG, DEN 02. JULI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Grenke, Neugeschäft Q2/21

09:15 DEU: Mister Spex, Erstnotiz im Prime Standard

10:00 DEU: VDMA Auftragseingang 05/21

11:00 DEU: Helma Eigenheimbau, Hauptversammlung (online)

USA: Ford Motor, Q2-Umsatz

TERMINE KONJUNKTUR

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 06/21

11:00 EUR: Erzeugerpreise 05/21

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 06/21

14:30 USA: Handelsbilanz 05/21

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 05/21

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 05/21 (endgültig)

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: onvista

onvista-Ratgeber: Rohstoffhandel – Worauf Anleger beim Trading mit den Schätzen der Natur achten müssen