onvista-Wochenausblick: Droht der August ein unangenehmer Monat für den Dax zu werden?

Bislang hat der August seinem Ruf als schlechter Börsenmonat noch keine Ehre gemacht. Das könnte sich allerdings ändern, denn am Markt wurden zuletzt immer stärker die Risiken in den Vordergrund gerückt. Weltweit steigen wieder die Zahlen der vom Coronavirus Infizierten. Die Konflikte zwischen den beiden größten Volkswirtschaften USA und China nehmen an Breite und Brisanz zu. Und mit der Präsidentschaftswahl in den USA sind für die Marktakteure große Unsicherheiten verbunden.

Im Juli hatte der Dax bei 13.314 Punkten noch den höchsten Stand seit Beginn des weltweiten Corona-Börsencrash erreicht. Diesen Einbruch hatte der deutsche Leitindex fast komplett wieder aufgeholt. Dann aber ging der im März begonnenen Erholungs-Rally die Luft aus. Die Marke von 12.800 Zählern war zuletzt das höchste der Gefühle, an diesem Widerstand war das Börsenbarometer zuletzt immer wieder gescheitert.

Auch die allmählich auslaufende Saison der Quartalsberichte börsengelisteter Unternehmen konnte dem Gesamtmarkt keinen Schwung mehr verleihen. Zu unsicher sind vor allem die Aussichten auf den Rest des Jahres und zu stark hatten sich die Kurse zuvor schon erholt. „Im Moment fehlen neue Käufer, die auf dem aktuellen Kursniveau in den Markt kommen“, konstatierte Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Der Dax sei „auf Richtungssuche“.

Gegenwind gab es in den vergangenen Wochen vom bärenstarken Euro. Die Gemeinschaftswährung stieg zum US-Dollar seit Anfang Juli um fast sieben US-Cent auf den höchsten Stand seit mehr als zwei Jahren. Für den mit zahlreichen Exporteuren gespickten Dax ist das eine schwere Bürde, dürften sich die ungünstigen Wechselkurse doch in den nächsten Quartalsberichten negativ niederschlagen. Während der Dax in der Phase des steigenden Euro noch um gut 2 Prozent zulegen konnte, brachte es der US-Leitindex Dow auf 6 Prozent.

Doch die Stärke des Euro ist eher eine Schwäche des Dollar. Denn dieser wertet auch zu anderen Devisen wie dem Yen, Schweizer Franken und britischen Pfund ab. „Der wesentliche Grund für die Dollar-Schwäche ist eine nachhaltige Kehrtwende der US-Geldpolitik“, sagte Thu Lan Nguyen, Währungsexpertin der Commerzbank. Die Notenbank Fed dürfte die Leitzinsen auf absehbare Zeit bei nahe Null belassen. Damit unterscheide sich ihre Geldpolitik nicht mehr von der anderer wichtiger Notenbanken. „Insbesondere der europäischen Zentralbank“, so die Analystin.

Sollten sich gute Umfragewerte des Demokraten Joe Biden im Rennen um die US-Präsidentschaft verfestigen, droht den Börsen auch von der politischen Seite Ungemach. „Das Pendel scheint bereits sehr stark zu Gunsten der Demokraten auszuschlagen. Aus Marktsicht könnte das wenig erfreuliche Entwicklungen wie Steuererhöhungen verheißen“, sagte Strategin Stefanie Holtze-Jen vom Vermögensverwalter DWS. Sicher sei die Abwahl Trumps im November aber keineswegs.

Derweil spielt die Musik mit Blick auf die Geschäftsberichte in der neuen Woche eher in der zweiten und dritten Reihe. Aus dem Dax warten noch Nachzügler wie die Deutsche Telekom und die Stromkonzerne RWE (beide am Donnerstag) und Eon (am Mittwoch) mit Quartalszahlen auf.

Überschaubar ist die Agenda der Konjunkturdaten. Die vom ZEW Institut am Dienstag zur Veröffentlichung anstehenden Konjunkturerwartungen dürften sich im August den zweiten Monat in Folge eingetrübt haben. „Grund hierfür ist klar die steigende Zahl von Neuinfektionen weltweit und speziell in Europa im Zuge der Feriensaison“, merkte die Landesbank BayernLB an. Unterstützung für die Aktienkurse ist also von dieser Seite zumindest nicht zu erwarten.

Termine für die kommende Woche:

MONTAG, DEN 10. AUGUST 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: QSC, Q2-Zahlen

08:00 DEU: Atoss Software, Halbjahreszahlen (detailliert)

10:00 DEU: Porsche SE, Q2-Zahlen

13:00 USA: Duke Energy, Q2-Zahlen

13:00 USA: Marriott International, Q2-Zahlen

22:00 USA: International Flavors & Fragrance, Q2-Zahlen

DEU: Bertrandt, Q3-Zahlen

CAN: Nutrien, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

03:30 CHN: Erzeugerpreise 07/20

03:30 CHN: Verbraucherpreise 07/20

07:45 CHE: Seco: Arbeitsmarktdaten 07/20

10:30 EUR: Sentix Investorenvertrauen 08/20

HINWEIS

JPN: Feiertag, Börse geschlossen

DIENSTAG, DEN 11. AUGUST 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 DEU: HelloFresh, Q2-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Aurubis, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Corestate Capital, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Zalando, Q2-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 32. Kalenderwoche

07:30 DEU: Deutz, Q2-Zahlen (Call 9.00 h)

07:30 DEU: Uniper, Q2-Zahlen (Call 10.30 h)

07:30 DEU: Jungheinrich, Halbjahreszahlen (detailliert)

07:30 AUT: Raiffeisen Bank International, Q2-Zahlen

08:00 DEU: OHB, Halbjahreszahlen

10:00 DEU: Adidas, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Baader-Bank, Hauptversammlung (online)

17:45 DEU: alstria office REIT, Q2-Zahlen

DEU: Berentzen, Halbjahreszahlen

GBR: Prudential, Halbjahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 06/20

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 06/20

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 08//20

14:30 USA: Erzeugerpreise 07/20

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

MITTWOCH, DEN 12. AUGUST 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Schmolz+Bickenbach, Q2-Zahlen (Call 10.00 h)

07:00 CHE: Tecan, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Leoni, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Evotec, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Ado Properties, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Eon, Q2-Zahlen (Call 9.30 h)

07:00 NLD: ABN Amro, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Salzgitter, Q2-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: HHLA, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Bechtle, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Talanx, Q2-Zahlen (Call 8.00 h)

07:30 DEU: Gea Group, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Sixt Leasing, Halbjahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Q2-Zahlen

08:00 DEU: Secunet Security Networks, Halbjahreszahlen

10:00 DEU: KfW, Q2-Zahlen

18:00 DEU: Freenet, Q2-Zahlen

22:00 USA: Cisco Systems, Q4-Zahlen

DEU: Singulus, Halbjahreszahlen

DEU: Curasan, Jahreszahlen 2019

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 07/20 (vorläufig)

08:00 GBR: Industrieproduktion 06/20

08:00 GBR: Handelsbilanz non-EU 06/20

08:00 GBR: BIP Q2/20 (vorläufig)

10:00 ITA: Verbraucherpreise 07/20

11:00 EUR: Industrieproduktion 06/20

11:30 DEU: Anleihe / Laufzeit: 10 Jahre / Volumen: 4 Mrd

14:30 USA: Verbraucherpreise 07/20

14:30 USA: Realeinkommen 07/20

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

DONNERSTAG, DEN 13. AUGUST 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: Zurich Insurance Group, Halbjahreszahlen

06:45 DEU: Stratec, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Deutsche Telekom, Q2-Zahlen

07:00 DEU: RWE, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 07/20

07:00 DEU: Aareal Bank, Q2-Zahlen (Call 9.30 h)

07:00 DEU: K+S, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Lanxess, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Ceconomy, Q3-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: SMA Solar, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Thyssenkrupp, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Deutsche Wohnen, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Ströer, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Bauer, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Procredit Holding, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: SGL Group, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Tui, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Bilfinger, Q2-Zahlen

07:30 DEU: 1&1 Drillisch, Q2-Zahlen

07:30 DEU: United Internet, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Sixt SE, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Nordex, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Scout24, Q2-Zahlen

07:30 DEU: SAF-Holland, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: MLP, Q2-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: GFT-Technologie, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Telefonica Deutschland, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Drägerwerk, Halbjahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Axel Springer, Halbjahreszahlen

07:30 NLD: Aegon, Halbjahreszahlen

07:45 DEU: Eckert & Ziegler, Q2-Zahlen

08:00 DEU: Cancom, Q2-Zahlen

08:00 DEU: Douglas, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Jost Werke, Q2-Zahlen

08:00 DEU: Helaba, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: Westwing Group, Q2-Zahlen

08:00 LUX: RTL, Q2-Zahlen

10:30 DEU: Indus Holding, Hauptversammlung (online)

18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Zeal Network, Q2-Zahlen

DEU: Va-Q-Tec, Halbjahreszahlen

DEU: Biotest, Halbjahreszahlen

DEU: Leifheit, Halbjahreszahlen (detailliert)

USA: Macy’s, Q2-Zahlen

USA: Applied Materials, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Erzeugerpreise 07/20

07:30 FRA: Arbeitslosenquote Q2/20

08:00 DEU: Verbraucherpreise 07/20 (endgültig)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 07/20 (endgültig)

14:30 USA: Im- und Exportpreise 07/20

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Online-Pk des Verbands für Energiehandel Südwest-Mitte e.V. (VEH) zu Heizölpreisen und Modernisierungsbedarf bei Heizungen

FREITAG, DEN 14. AUGUST 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Varta, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Adler Real Estate, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Klöckner & Co, Q2-Zahlen (Call 10.00 h)

07:00 DEU: Hella, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Hapag-Lloyd, Q2-Zahlen

07:30 DEU: MVV Energie, Q3-Zahlen

10:00 DEU: BayernLB, Q2-Zahlen

10:30 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Q2-Zahlen

11:00 DEU: VW Auslieferungszahlen 07/20

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundeswirtschaftsministerium Monatsbericht 08/20

04:00 CHN: Industrieproduktion 07/20

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 07/20

06:30 JPN: Dienstleistungsindex 06/20

08:45 FRA: Verbraucherpreise 07/20 (endgültig)

09:30 NLD: BIP Q2/20 (vorläufig)

10:30 PRT: BIP Q2/20 (vorläufig)

11:00 EUR: Handelsbilanz 06/20

11:00 EUR: Beschäftigung Q2/20 (vorläufig)

11:00 EUR: BIP Q2/20 (vorläufig)

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 07/20 (vorläufig)

14:30 USA: Produktivität Q2/20 (vorläufig)

15:15 USA: Industrieproduktion 07/20

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 07/20

16:00 USA: Lagerbestände 06/20

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 08/20 (vorläufig)

EUR: S&P Ratingergebnis Schweden, Litauen, Ungarn

EUR: Fitch Ratingergebnis Ungarn

EUR: Moody’s Ratingergebnis Irland

