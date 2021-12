onvista-Wochenausblick: Omikron führt die Märkte an den Scheideweg – Extremes neues Risiko oder Chance auf Befreiungsschlag?

Die Corona-Pandemie und besonders die neue Virusvariante Omikron werden wohl auch in der neuen Börsenwoche den Takt vorgeben. Viele Marktakteure verbinden mit Omikron vor allem Risiken für die Aktienkurse. Das verwundert nicht, hat die neue Variante dem deutschen Leitindex Dax zuletzt doch herbe Verluste eingebrockt und sind die Risiken durch eine Infektion im Vergleich zu zuvor bekannten Coronavarianten noch weitgehend unklar. Doch es gibt auch Beobachter, die in Omikron eine Chance sehen.

„Die Investoren tun sich schwer mit einer Einschätzung der wirtschaftlichen Folgen von Omikron, weil die Datenlage nicht ausreicht“, schrieb Chefstratege Mark Haefele von der Bank UBS. Die hohen Kursverluste und starken Schwankungen legten den Schluss nahe, dass die Anleger mit weiteren Turbulenzen an den Börsen rechneten. Omikron menge sich gegenwärtig in die ohnehin vielerorts steigenden Infektionszahlen der Delta-Variante. Sollte sich die neue Virusvariante als deutlich gefährlicher als ihre Vorgänger erweisen, drohten neuerliche Lockdowns. In diesem Szenario rechnet Haefele mit weiteren Kursverlusten von 10 bis 15 Prozent an den Aktienmärkten.

„Die Daten zu Omikron sind dünn, die Informationen sind widersprüchlich und einige Medien haben die Risiken aufgebauscht und Worst-Case-Szenarien beschrieben“, schrieben Marko Kolanovic und Brian Kaplan von JPMorgan in einer Studie. Omikron sei zwar vermutlich ansteckender als die bisherigen Varianten. Ersten Berichten zufolge könne Omikron jedoch weniger tödlich sein als die Vorgänger. „Das würde sich mit Erkenntnissen aus der Entwicklung von Viren in der Vergangenheit decken“, so die Analysten.

Sollte sich Omikron rasch ausbreiten und mithin andere, gefährlichere Varianten quasi verdrängen, so könne die Pandemie „in etwas übergehen, was eher einer saisonalen Grippe ähnelt“, skizzieren Kolanovic und Kaplan ein Szenario, das sie allerdings selbst mit Fragezeichen versehen. Immerhin würde sich dieses Szenario aber einreihen in die bisherigen Erfahrungen mit virusbedingten Atemwegserkrankungen.

Damit könne schließlich ein Ende der Pandemie in Sicht kommen, von der risikoreiche Anlagen wie Aktien profitieren dürften. Für Investoren böten sich also neue Chancen: Vor allem Konjunkturzykliker, der Rohstoffsektor und die Aktien der von Lockerungen profitierenden Unternehmen wären dann angesagt. Verkauft werden dürften dagegen laut Kolanovic und Kaplan die Gewinner der coronabedingten Restriktionen. Im Dax zählen dazu etwa Delivery Hero , Qiagen , Sartorius und Zalando .

Für Spannung am deutschen Aktienmarkt könnten in der neuen Woche mit Daimler und Volkswagen (VW) zwei Autobauer sorgen. Zum einen soll am Donnerstag der Aufsichtsrat von VW über Milliardeninvestitionen und Personalien beraten. Und zum anderen sind am Freitag 41 statt 40 Aktien im Dax enthalten. Daimler spaltet die Truck-Sparte ab. Diese wird als Daimler Truck Holding AG aus börsentechnischen Gründen für nur einen Handelstag im Leitindex geführt und verlässt diesen mit Xetra-Schluss wieder.

Bei der alljährlichen großen Investitionsrunde von VW werden vor allem die Milliardenausgaben und Finanzziele für die kommenden fünf Jahre festgezurrt – aber diesmal wohl auch einige wichtige Posten neu verteilt. In der Kritik wegen des schlechten Managements rund um den Chipmangel und wegen seines provokativen Führungsstils steht auch einmal mehr Konzernchef Herbert Diess selbst. Eigentlich hätten die Beschlüsse bereits im November fallen sollen, wegen des großen Redebedarfs in Wolfsburg wurde der Termin aber verschoben.

Auf der Konjunkturseite richten sich die Blicke auf Inflationsdaten aus den USA. Die Frage ist, ob die bereits sehr hohe Inflation weiter gestiegen ist. Die US-Notenbank Fed würde sich durch eine weiter steigende Inflation wohl in ihrer Haltung bestätigt sehen, ihre Wertpapierkäufe schneller zurückzuführen als bisher beabsichtigt. Entsprechende Andeutungen hatte in dieser Woche Fed-Chef Jerome Powell gemacht. Viele Analysten rechnen mit einer konkreten Ansage der Zentralbank auf der nächsten Zinssitzung Mitte Dezember. Die milliardenschweren Käufe durch die Fed zählen schon länger als ein wichtiger Treiber der Aktienmärkte.

Termine für die kommende Woche:

MONTAG, DEN 06. DEZEMBER

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 10/21

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 10/21

10:30 EUR: Sentix Investorvertrauen 12/21

11:00 GRC: BIP Q3/21

SONSTIGE TERMINE

10:30 DEU: Hybride Abschluss-Pk von Peter Altmaier (CDU), geschäftsführender Bundeswirtschaftsminister

EUR: Treffen der Eurogruppe

CHE: 20. NOAH Conference

DIENSTAG, DEN 07. DEZEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Schaffner, Jahreszahlen

08:00 GBR: British American Tobacco, Q4-Umsatz

12:00 CHE: ABB, Capital Markets Day

16:00 NLD: Stellantis, Software Day 2021 (online)

DEU: Siemens Energy, Geschäftsbericht

TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 11/21

AUS: Zentralbank, Zinsentscheid

06:00 JPN: Frühindikatoren 10/21 (vorab)

06:30 NLD: Verbraucherpreie 11/21

07:45 CHE: Arbeitsmarktdaten 11/21

08:00 DEU: Industrieproduktion 10/21

08:45 FRA: Handelsbilanz 10/21

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 12/21

11:00 EUR: BIP Q3/21 (3. Veröffentlichung)

14:30 USA: Handelsbilanz 10/21

21:00 USA: Konsumentenkredite 10/21

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

09:30 DEU: Pressegespräch Societe Generale: Kapitalmarktausblick 2022

11:00 DEU: Online-Pk zum Standpunkt der Chefvolkswirte der Sparkassen-Finanzgruppe „Verschuldung in Europa: Herausforderungen und

Handlungsoptionen“

LUX: Mündliche Verhandlung am EuGH über Rettungsbeihilfe für Condor

BEL: Tagung der EU-Wirtschafts- und Finanzminister, Brüssel

BEL: Treffen der EU-Gesundheitsminister, Brüssel

MITTWOCH, DEN 08. DEZEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

16:00 DEU: Procredit Holding, ao Hauptversammlung (online)

DEU: Tui, Geschäftsbericht 2021

DEU: Hellofresh, Capital Markets Day (online)

TERMINE KONJUNKTUR

CAN: Zentralbank, Zinsentscheid

POL: Zentralbank, Zinsentscheid

00:50 JPN: BIP Q3/21 (2. Veröffentlichung)

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

17:00 RUS: Verbraucherpreise 11/21

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: BGH klärt: Kann ein vom VW-Abgasskandal betroffener Diesel-Käufer vom Händler ein neues Auto verlangen?, Karlsruhe

10:30 DEU: Creditreform zu Insolvenzen in Deutschland 2021 sowie Ausblick auf das kommende Jahr, Frankfurt/M.

11:00 DEU: Online-Pk Verkehrsclub VCD zu Bahntest 2021/22 „Europa per Bahn: Entspannt und preiswert in die schönsten Metropolen“, Berlin

USA: US-Präsident Biden plant internationalen Gipfel für Demokratie

DONNERSTAG, DEN 09. DEZEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Voith, Jahres-Pk (online)

10:30 DEU: Forschungspressekonferenz BASF, Ludwigshafen

22:15 USA: Costco Wholesale, Q1-Zahlen

DEU: Aufsichtsratssitzung bei Volkswagen zu den Investitionen für die kommenden fünf Jahre, Wolfsburg

DEU: Aareal Bank, ao Hauptversammlung

DEU: Bertrandt, Jahreszahlen (detailliert)

USA: Broadcom, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 CHN: Verbraucherpreise 11/21

02:30 CHN: Erzeugerpreise 11/21

08:00 DEU: Handelsbilanz 10/21

12:00 IRL: Verbraucherpreise 11/21

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 10/21 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Konferenz der Regierungschefs der Länder und Besprechung mit dem Bundeskanzler/der Bundeskanzlerin, Düsseldorf

11:00 DEU: BGH verhandelt über finanzielle Beteiligung eines früheren Konstruktionsleiters am Erfolg des Porsche 911, Karlsruhe

11:00 DEU: Online-Jahres-Pk Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft zum Geschäftsverlauf der Kreditversicherer

BEL: Tagung der EU-Justiz- und Innenminister, Brüssel

BEL: Tagung der EU-Verkehrsminister, Brüssel

18:00 DEU: Jahresgutachten 2021/22 des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Berlin

FREITAG, DEN 10. DEZEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Jahreszahlen

09:00 DEU: Daimler Truck Holding, Erstnotiz

10:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, ao Hauptversammlung (online)

GBR: Anglo American, Investor Update

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Erzeugerpreise 11/21

08:00 DEU: Verbraucherpreise 11/21 (endgültig)

08:00 GBR: Industrieproduktion 10/21

08:00 GBR: Handelsbilanz 10/21

08:00 GBR: BIP 10/21

09:00 ESP: Industrieproduktion 10/21

09:00 AUT: Industrieproduktion 10/21

10:00 ITA: Industrieproduktion 10/21

11:00 GRC: Industrieproduktion 10/21

14:00 RUS: Handelsbilanz 10/21

14:30 USA: Verbraucherpreise 11/21

14:30 USA: Realeinkommen 11/21

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 12/21 (vorab)

EUR: Fitch Ratingergebnis Großbritannien, Tschechien, Spanien

EUR: Moody’s Ratingergebnis Niederlande, Österreich

EUR: S&P Ratingergebnis Slowenien

SONSTIGE TERMINE

GBR: Treffen der Außen- und Entwicklungsminister der G7 in Liverpool

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: onvista