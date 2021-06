onvista-Wochenausblick: Rekord in der Woche von Fed-Entscheid und großem Verfall möglich

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften in der neuen Woche wahrscheinlich weiterhin „vorsichtig optimistisch“ bleiben. So, wie der Dax am vergangenen Montag mit kleinen Schritten auf ein Rekordhoch von 15 732 Punkten kletterte, könnte es weitergehen. Denn: Nachdem die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Geldschleusen weit geöffnet gelassen hat, dürfte auch die US-Notenbank (Fed) vorerst alles beim Alten lassen und ihre extrem lockere Geldpolitik beibehalten.

Ansonsten steht wohl eine weitere eher ruhige Woche bevor, in der die Börsen am Freitag jedoch womöglich etwas kräftiger aufgemischt werden könnten. Am so genannten großen Verfallstag laufen an den Terminbörsen Optionen und Futures auf Aktienindizes und einzelne Aktien aus, was zu zeitweise deutlicheren Schwankungen führen kann. Zuvor könnten noch ein paar Stimmungs- und Konjunkturdaten zum Monat Mai Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Sie kommen vor allem aus den USA, aber auch aus China.

„Die Liquiditätsschwemmen der Notenbanken sind nach wie vor Wasser auf die Mühlen der Anleger“, konstatiert Marktexperte Timo Emden von Emden Research. Daher rücke die nächste psychologisch wichtige Marke von 16 000 Punkten im Dax zunehmend in den Blick, auch wenn „angesichts der fulminanten Dax-Rally die Anleger zwischendurch auch mal Kasse machen könnten“.

Wenn die Fed am Mittwoch über die Leitzinsen entscheidet und sich auch zur Inflation, dem Arbeitsmarkt und ihrer Geldpolitik äußert, sollten Überraschungen ausbleiben, erwarten die Marktteilnehmer mehrheitlich. Schließlich sehen die obersten Währungshüter der USA die aktuelle Inflationsentwicklung nicht als bedrohlich an, sondern als vorübergehende Preiserhöhungen nach dem Wiederöffnen der coronabedingt lahmgelegten Wirtschaft. Ihr Fokus bleibt daher vor allem auf dem Arbeitsmarkt, zumal im Mai immer noch 7,6 Millionen Menschen weniger in Beschäftigungsverhältnissen waren als vor der Pandemie, wie Volkswirt Edgar Walk von Metzler Asset Management betont.

Dass die Finanzmarktakteure den Einschätzungen der Fed bislang folgten und die aktuell hohe Inflation ebenfalls nur als vorübergehend einstuften, zeigt sich Walk zufolge am US-Anleihemarkt, wo die Renditen von Staatsanleihen trotz steigender Inflation zuletzt fielen. Ein böses Erwachen könnte ihm zufolge jedoch drohen, wenn die Inflation über einen längeren Zeitraum entgegen den Erwartungen hoch bleibt.

Analyst Jonathan Jayarajan von der Deutschen Bank verweist darauf, dass es am Mittwoch außerdem spannend sein dürfte, ob Fed-Präsident Jerome Powell seine Wortwahl zum Thema Inflation ändern werde. Und Analyst Bernd Weidensteiner von der Commerzbank wartet darauf, ob womöglich weitere Sitzungsteilnehmer ihre Erwartungen für den optimalen Leitzinspfad anheben werden. „Im März erwarteten bis Ende 2022 lediglich vier der 18 Gouverneure und Fed-Präsidenten höhere Leitzinsen. Bis Ende 2023 gingen sieben Sitzungsteilnehmer von höheren Zinsen aus“, erinnert er.

Unter den Konjunkturdaten dürften vor allem die Einzelhandelsumsätze und Industrieproduktion im Mai von Interesse sein, die für die USA am Dienstag und für China am Mittwoch veröffentlicht werden. In den USA sprechen laut Metzler-Volkswirt Walk alle Frühindikatoren für eine hohe Investitionsneigung der Unternehmen und damit für einen tragfähigen Aufschwung in den USA. Da die Konjunkturdaten dennoch von Monat zu Monat schwankten, „darf man umso gespannter sein auf die neuesten Zahlen zu den Einzelhandelsumsätzen und zur Industrieproduktion am Dienstag sowie auf den Philadelphia-Fed-Index am Donnerstag“, schrieb er. Der so genannte Philly-Fed-Index misst das Geschäftsklima in der Region Philadelphia und gehört zu den wichtigen wirtschaftlichen Frühindikatoren der USA.

In China, so Walk, ziele die Regierung indes aktuell darauf ab, die Schulden abzubauen, was in der Regel auf Kosten des Wachstums gehe. Daher seien auch dort die Einzelhandels- und Industriedaten von großem Interesse, da sie erste Hinweise geben dürften, wie stark Chinas Wirtschaft durch den Schuldenabbau belastet werde.

Unternehmensseitig könnten die Zahlen des Autoherstellerverbandes Acea zu den Pkw-Neuzulassungen im Mai am Donnerstag in den Blick rücken. Am Freitag werden nach dem Auslaufen der Futures und Optionen außerdem die Indizes neu zusammengesetzt. Im Dax wird alles beim Alten bleiben, bevor er im September dann von 30 auf 40 Mitglieder aufgestockt wird. In den MDax der mittelgroßen Werte wird nach Börsenschluss die Online-Autoplattform Auto1 aufgenommen. Sie ersetzt dort den Wafer-Hersteller Siltronic, der in den SDax wandert, wo es zudem weitere Änderungen geben wird.

Termine für die kommende Woche:

MONTAG, DEN 14. JUNI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 05/21

19:00 USA: General Motors, Hauptversammlung

DEU: About You, Ende der Zeichnungsfrist

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundeswirtschaftsministerium Monatsbericht 06/21

06:30 JPN: Industrieproduktion 04/21 (endgültig)

06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 04/21

07:00 FIN: Verbraucherpreise 05/21

08:30 CHE: BFS: Produzenten- und Importpreisindex 05/21

11:00 EUR: Industrieproduktion 04/21

12:00 PRT: Verbraucherpreise 05/21 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

BEL: Nato-Gipfel, Brüssel

GBR: Britische Regierung will über vollständige Aufhebung der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie entscheiden, London

HINWEIS

AST / CHN / HKG / RUS: Feiertag, Börsen geschlossen

DIENSTAG, DEN 15. JUNI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q2-Umsatz

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

10:00 DEU: Evotec, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Hawesko, Hauptversammlung (onine)

11:00 DEU: Teamviewer, Hauptversammlung (online)

14:00 DEU: Bechtle, Hauptversammlung (online)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Sulzer, Capital Markets Day

NOR: Equinor, Capital Markets Day

USA: Oracle, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Verbraucherpreise 05/21 (endgültig)

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 05/21

08:45 FRA: Verbraucherpreise 05/21 (endgültig)

09:00 CHE: Seco: Konjunkturprognosen vom Juni 2021

09:00 SVK: Verbraucherpreise 05/21 (endgültig)

10:00 POL: Verbraucherpreise 05/21 (endgültig)

10:00 ITA: Verbraucherpreise 05/21 (endgültig)

11:00 EUR: Handelsbilanz 04/21

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 05/21

14:30 USA: Empire State Index 06/21

14:30 USA: Erzeugerpreise 05/21

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 05/21

16:00 USA: Lagerbestände 04/21

16:00 USA: NAHB-Index 06/21

18:00 RUS: BIP Q1/21 (vorläufig)

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: BGH klärt in zwei Diesel-Fällen: Haben Kläger auch dann Anspruch auf Schadenersatz, wenn sie das Auto weiterverkauft haben?

09:30 DEU: EuGH-Urteil zur Zuständigkeit nationaler Datenschutzbehörden bei einer Klage gegen Facebook

10:30 DEU: Bundesgerichtshof überprüft erstes Strafurteil zu umstrittenen „Cum-Ex“-Deals, Karlsruhe

14:00 DEU: Fraunhofer-Gesellschaft und IT-Unternehmen IBM stellen Quantencomputer vor. Laut IBM handelt es sich um den ersten kommerziellen Quantencomputer in Europa. Mit einem Gastvortrag von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), außerdem mit dem baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne), Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) u.a.

18:00 DEU: Online-Gespräch „EUROPA 2030 – Visionen und Wirklichkeiten“ mit Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU)

MITTWOCH, DEN 16. JUNI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

10:00 DEU: Delivery Hero, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Sixt SE, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: SLM Solutions, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Sto, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Süss Microtec, Hauptversammlung (online)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: About You, voraussichtlich Erstnotiz

CHE: Zur Rose, Capital Markets Day

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 04/21

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 05/21

04:00 CHN: Industrieproduktion 05/21

08:00 GBR: Verbraucherpreise 05/21

10:00 DEU: ifo-Konjunkturprognose Online-Pk mit ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser und ifo-Präsident Clemens Fuest

11:00 EUR: Arbeitskosten Q1/21

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 05/21

14:30 USA: Im- und Exportpreise 05/21

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

18:00 RUS: Industrieproduktion 05/21

20:00 USA: Fed Zinsentscheid (20.30 Uhr Pressekonferenz Fed-Chef Jerome Powell)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Gesundheitsministerkonferenz (GMK) (online)

DEU: Innenministerkonferenz (IMK), Rust

10:00 DEU: Digitales Pressegespräch ZVEI: Aktuelle Zahlen zum Batteriemarkt Deutschland

16:00 DEU: Online-Veranstaltung zum Thema „Volkswirtschaftliche Prognose im Superwahljahr“ mit Michael Hüther, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft

16:00 DEU: Online-Spitzendialog des Forschungsbeirats der Plattform Industrie 4.0. Vertreter der deutschen Wirtschaft diskutieren Perspektiven für die Industrie 4.0 und formulieren Ideen für die kommende Legislaturperiode.

17:30 DEU: Live-Talk des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft mit den Kanzler- und Spitzenkandidaten zur Energie- und Klimapolitik mit Annalena Baerbock (Grüne), Armin Laschet (CDU), Christian Lindner (FDP) und Olaf Scholz (SPD)

CHE: Gipfeltreffen Biden-Putin, Genf

DONNERSTAG, DEN 17. JUNI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

09:30 DEU: Stada Health Report 2021, Online-Pk

10:00 DEU: Home24, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: SNP Schneider-Neureither & Partner, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Bijou Brigitte, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Varta, Hauptversammlung (online)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

GBR: Vodafone, Technology Virtual Investor Briefing

GBR: Sainsbury, ESG Day

USA: Adobe, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 CHE: SNB: Bericht zur Finanzstabilität 2021

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 05/21

08:00 EUR: Acea, Pkw-Neuzulassungen 05/21

09:00 ESP: Arbeitskosten Q1/21

09:30 CHE: SNB, Zinsentscheid

10:00 ITA: Handelsbilanz 04/21

10:00 NOR: Norges Bank, Zinsentscheid

11:00 EUR: Verbraucherpreise 05/21 (endgültig)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Philly Fed Index 06/21

16:00 USA: Frühindikator 05/21

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Fortsetzung Prozess zu „Cum-Ex“-Aktiendeals vor dem Landgericht Wiesbaden

10:00 DEU: Institut für Weltwirtschaft (IfW) legt neue Konjunkturprognose für 2021 und 2022 vor

11:00 DEU: Pressegespräch Dekabank (telefonisch): „Halten die Lieferketten, was die Wachstumsprognosen versprechen?“ mit Chefvolkswirt Ulrich Kater und Joachim Schallmayer, Leiter Kapitalmärkte und Strategie bei der Dekabank

14:00 DEU: Zweitägige Wirtschaftsministerkonferenz in Präsenz mit Bundesminister Altmaier, Düsseldorf

15:00 BEL: Tagung der Eurogruppe, Brüssel

16:15 DEU: CEO-Talk und Annual Forum 2021 der privaten Hochschule ESMT mit Blick auf die Zeit nach der Pandemie mit Martin Brudermüller, Vorstandsvorsitzender der BASF, Timotheus Höttges, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom AG, Ola Källenius, Vorstandsvorsitzender der Daimler AG und Carsten Spohr, CEO der Lufthansa Group

FREITAG, DEN 18. JUNI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Tesco, Q1 Trading Update

10:00 DEU: Deutsche Euroshop, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Freenet, Hauptversammlung (online)

TERMINE KONJUNKTUR

JPN: BoJ, Zinsentscheid

01:30 JPN: Verbraucherpreise 05/21

08:00 DEU: Erzeugerpreise 05/21

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 05/21

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 04/21

EUR: Fitch Ratingergebnis Großbritannien, Slowenien

EUR: Moody’s Ratingergebnis Luxemburg, Slowakei

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Fortsetzung Prozess zu „Cum-Ex“-Aktiendeals vor dem Landgericht Wiesbaden

10:30 DEU: Nationale Luftfahrtkonferenz 2021

+ als hybride digitale Veranstaltung am Flughafen Berlin Brandenburg, u.a. mit Reden von Kanzlerin Merkel, Verkehrsminister Scheuer und Wirtschaftsminister Altmaier

+ Bei der Konferenz soll es um die Wiederbelebung der Luftverkehrsbranche nach der Pandemie gehen sowie um technologische Zukunftsthemen der Branche wie Klima- und Umweltschutz.

11:30 DEU: Digitales Pressegespräch Verdi zur anstehenden Tarifrunde für die öffentlichen und privaten Banken in Deutschland

DEU: Großer Verfallstag an der Börse

BEL: Tagung der EU-Wirtschafts- und Finanzminister, Brüssel

