onvista-Wochenausblick: Ukraine-Krise bleibt im Fokus – „Konflikt hängt wie eine graue Wolke über den Aktienmärkten“

Die Unsicherheit über die weitere Entwicklung der Ukraine-Krise könnte auch in der neuen Woche auf dem deutschen Aktienmarkt lasten. Zwischenzeitlich hatte sich die Stimmung zwar durch die Aussicht auf weitere Verhandlungen etwas aufgehellt, weil sich die Außenminister der USA und Russlands erneut treffen wollen. Der Westen ist aber angesichts des russischen Truppenaufmarsches im Grenzgebiet zur Ukraine weiterhin äußerst besorgt. Befürchtet wird, dass die Verlegung Zehntausender Soldaten der Vorbereitung eines Kriegs dienen könnte. Russland weist das zurück.

„Der Ukraine-Konflikt hängt wie eine graue Wolke über den Aktienmärkten“, schrieb Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank. Die jüngsten Kursschwankungen an den Finanzmärkten begründeten sich aus den ökonomischen Risiken einer Eskalation der Lage. Ein militärisches Vorgehen Russlands würde wirtschaftliche Sanktionen nach sich ziehen. Je nach militärischer Eskalationsstufe würden auch Sanktionen abgestuft zum Einsatz kommen.

Laut dem Analysten Andreas Hürkamp von der Commerzbank dürfte der deutsche Leitindex Dax im Fall eines Einmarschs Russlands in die Ukraine Richtung 14 000 Punkte fallen. Aktuell stellt die runde Marke von 15 000 Punkten noch eine gute Unterstützung für das Börsenbarometer dar.

Werbung Knock-Outs zum Dow Jones Kurserwartung Index wird steigen Index wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

Allerdings, schränkte Hürkamp ein, hätten in der Historie regional begrenzte Kriege die Aktienmärkte oft nur kurzfristig belastet. Daher bestehe für langfristig orientierte Anleger, die in den vergangenen Jahren Schritt für Schritt Aktienpositionen aufgebaut haben, durchaus die Möglichkeit, die Ukraine-Krise auszusitzen.

Für die Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) stehen neben der Geopolitik die hohe Teuerung beziehungsweise die Antworten der Notenbanken darauf im Fokus. Diese machen ihre Geldpolitik auch davon abhängig, welche Rückschlüsse aktuelle Wirtschaftsdaten auf die Konjunktur und damit die Inflation zulassen.

So haben den Helaba-Experten zufolge in den USA jüngst die Einzelhandelsumsätze und die Industrieproduktion positiv überrascht, während regionale Stimmungsindikatoren eher enttäuscht hätten. In der neuen Woche folgten nun unter anderem mit den Neubauverkäufen am Donnerstag und den Auftragseingängen langlebiger Güter am Freitag weitere Daten, die Hinweise zur Politik der tonangebenden US-Notenbank geben können.

An den Märkten wird laut Helaba spekuliert, ob die Fed im März den Zinserhöhungszyklus mit einem kleinen oder großen Schritt beginnen wird. Von den Fed-Mitgliedern seien dazu widersprüchliche Signale gekommen.

Nach Auffassung des Analysten Sven Streibel von der DZ Bank wird die Notenbank-Rhetorik insgesamt zwar schärfer. Nach der Fed und der britischen Notenbank stelle nun auch die Europäische Zentralbank eine restriktivere Geldpolitik in Aussicht. Allerdings sei die derzeit antizipierte US-Zinswende schon überregional vollumfänglich in den Kursen berücksichtigt. Anleger fürchten, dass bei unerwartet stark steigenden Zinsen zur Bekämpfung der Inflation Aktien gegenüber Anleihen in einem schlechteren Licht erscheinen. Mit Blick auf die hierzulande anstehenden Konjunkturdaten richtet sich die Aufmerksamkeit am Dienstag auf den Ifo-Geschäftsklimaindex für Februar. Dieser dürfte laut Helaba wegen der anstehenden Corona-Lockerungen leicht zulegen. Unsicherheiten durch die Ukraine-Krise und Belastungen durch hohe Energiekosten blieben allerdings.

Darüber hinaus dürften in der neuen Woche auch Geschäftszahlen von Unternehmen neue Impulse liefern. Am Dienstag etwa öffnen der Medizinkonzern und Krankenhausbetreiber Fresenius sowie seine Dialysetochter Fresenius Medical Care ihre Bücher. Am Mittwoch folgt unter anderem der Rückversicherer Munich Re . Am Donnerstag schauen die Anleger zum Beispiel auf die Quartalszahlen der Deutschen Telekom und am Freitag auf die Resultate des Chemiekonzerns BASF .

Termine für die kommende Woche:

MONTAG, DEN 21. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

14:30 DEU: Bayer Pharma Media Day

DEU: Vitesco Technologies, Jahreszahlen

DEU: Bertrandt, Q1-Zahlen

FRA: Faurecia, Jahreszahlen

ESP: Galp Energiea, Jahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 02/22 (1. Veröffentlichung)

01:30 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 01/22 (endgültig)

08:00 DEU: Erzeugerpreise 01/22

09:15 FRA: PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 02/22 (1. Veröffentlichung)

09:30 DEU: PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 02/22 (1. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 02/22 (1. Veröffentlichung)

10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 01/22

10:30 GBR: PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 02/22 (1. Veröffentlichung)

SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Online-Pk zur Lage der deutschen Möbelbranche. Der Geschäftsführer der Verbände der deutschen Möbelindustrie (VDM/VHK), Jan Kurth, und der Geschäftsführer des Handelsverbands Möbel und Küchen (BVDM), Christian Haeser, informieren über das vergangene Jahr sowie aktuelle Branchenentwicklungen.

12:00 DEU: BGH verhandelt in Dieselverfahren zur Verjährung von Restschadenersatz bei Neuwagen

EUR: Treffen der EU-Außenminister

EUR: Treffen des EU-Ministerrates für Landwirtschaft und Fischerei

HINWEIS

USA: Feiertag, Börse geschlossen

DIENSTAG, DEN 22. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

05:00 GBR: HSBC Holdings, Jahreszahlen

07:00 DEU: FMC, Jahreszahlen (10.00 h Pk online)

07:00 DEU: Fresenius, Jahreszahlen (10.00 h Pk online)

07:00 NOR: Norsk Hydro, Jahreszahlen

07:30 DEU: Pfeiffer Vacuum, Jahreszahlen

08:00 DEU: Dr. Hönle, Q1-Zahlen

08:00 CHE: Coca-Cola HBC AG, Jahreszahlen

08:00 GBR: Smith & Nephew, Jahreszahlen

08:00 GBR: InterContinental Hotels, Jahreszahlen

10:00 DEU: Software, Kapitalmarkttag

12:00 USA: Home Depot, Jahreszahlen

12:45 USA: Medtronic, Q3-Zahlen

18:00 ESP: Endesa, Jahreszahlen

18:00 NLD: ASM International, Jahreszahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Agilent Technologies, Q1-Zahlen

USA: Palo Alto Networks, Q2-Zahlen

USA: Macy’s, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht 02/22

10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 02/22

10:00 ITA: Verbraucherpreise 01/22 (endgültig)

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

15:00 BEL: Geschäftsklima 02/22

15:00 USA: FHFA-Index 12/21

15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/22 (1. Veröffentlichung)

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 02/22

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 02/22

SONSTIGE TERMINE

10:00 Verhandlung über Musterfeststellungsklage der Verbraucherzentrale Südtirol gegen die VW AG

DEU: Zweite Runde Tarifverhandlungen Postbank, Frankfurt/M./Bonn

DEU: Ende Annahmefrist für den Kauf der Aktien der Hornbach Baumarkt-Tochter durch den Hornbach-Konzern, Bornheim

DEU: Tarifrunde Chemie 2022 – Forderungsbeschluss durch die Bundestarifkommission, Hannover

DEU: Jahreszahlen 2021 Bundesfinanzhof, München

09:00 DEU: Online-Fachveranstaltung zu Wasserstoffstrategie der neuen Bundesregierung, Berlin

10:30 DEU: Jahres-Pk des Ostdeutschen Sparkassenverbandes (OSV) zur aktuellen Situation der Sparkassen in den neuen Bundesländern, Berlin

15:00 USA: Moody’s, 2022 Chief Investment Officer Credit Outlook

MITTWOCH, DEN 23. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 GBR: Rio Tinto, Jahreszahlen

07:00 BEL: Solvay, Jahreszahlen

07:30 DEU: Munich Re, Jahreszahlen

07:30 DEU: Telefonica Deutschland, Jahreszahlen

07:30 DEU: Hensoldt, Jahreszahlen

07:30 DEU: Indus Holding, Jahreszahlen

07:30 DEU: Uniper, Jahreszahlen

07:30 DEU: Henkel, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Stemmer Imaging, Jahreszahlen

07:30 AUT: Wienerberger, Jahreszahlen

07:30 FRA: Danone, Jahreszahlen

08:00 DEU: Puma, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 NLD: Stellantis, Q4-Zahlen

08:00 GBR: Barclays, Jahreszahlen

08:00 NLD: Wolters Kluwer, Jahreszahlen

11:00 DEU: Fressnapf, Jahres-Pk (online)

11:00 DEU: Bertrandt, Hauptversammlung (online)

14:00 DEU: Hochtief, Jahreszahlen

17:40 DEU: Patrizia, Jahreszahlen

18:00 FRA: Korian, Jahreszahlen

22:05 USA: Ebay, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ESP: Iberdrola, Jahreszahlen

GBR: Aston Martin, Jahreszahlen

ITA: Saipem, Jahreszahlen

ITA: Pirelli, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 03/22

08:45 FRA: Geschäftsklima 02/22

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 02/22

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 02/22

10:00 POL: Arbeitslosenquote 01/22

11:00 EUR: Verbraucherpreise 01/22 (endgültig)

11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit: 15 Jahre, Volumen: 1,5 Mrd EUR

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

HINWEIS

JPN: Feiertag, Börse geschlossen

DONNERSTAG, DEN 24. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Knorr-Bremse, Jahreszahlen (9.00 Pk online)

07:00 DEU: Aixtron, Jahreszahlen

07:00 DEU: Aareal Bank, Jahreszahlen und Strategieplan, (9.00 h Pk online)

07:00 DEU: Deutsche Telekom, Jahreszahlen

07:00 DEU: Mercedes-Benz Group AG, Jahreszahlen (detailliert) (9.00 h Pk online)

07:00 DEU: Adva, Jahreszahlen

07:00 DEU: HeidelbergCement, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Takkt, Jahreszahlen

07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Jahreszahlen

07:00 BEL: UCB, Jahreszahlen

07:00 FRA: Axa, Jahreszahlen

07:00 FRA: Safran, Jahreszahlen

07:30 DEU: Befesa, Jahreszahlen

07:30 DEU: Dürr AG, Jahreszahlen

07:30 DEU: Krones, Jahreszahlen

07:30 ESP: Telefonica, Jahreszahlen

07:30 FRA: Scor, Jahreszahlen

07:30 FRA: Bouygues, Jahreszahlen

07:30 FRA: Accor, Jahreszahlen

08:00 GBR: BAE Systems, Jahreszahlen

08:00 GBR: Centrica, Jahreszahlen

08:00 GBR: Anglo American, Jahreszahlen

08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Jahreszahlen

08:00 GBR: Rolls-Royce, Jahreszahlen

08:00 DEU: New Work, Jahreszahlen

10:00 DEU: Siemens Energy, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Frosta, Jahres-Pk (online)

12:00 DEU: Wintershall Dea, Jahres-Pk (online)

17:50 FRA: Saint-Gobain, Jahreszahlen

18:00 FRA: Vallourec, Jahreszahlen

22:00 USA: Coinbase Global, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Adecco, Jahreszahlen

ESP: Ferrovial, Jahreszahlen

USA: Moderna, Q4-Zahlen

USA: Intuit, Q4-Zahlen

USA: Dell, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

10:00 AUT: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/22

14:30 USA: CFNA-Index 01/22

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: BIP Q4/21 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Privater Konsum Q4/21 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 01/22

17:00 USA: EIA Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Wettbewerbsfähigkeit, Brüssel

09:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt zur Haftung von Internet-Plattformen für Urheberrechtsverletzungen, Karlsruhe

09:30 LUX: EuGH-Gutachten zu Schadensersatzklage wegen kartellbedingt überhöhter Preisen, Luxemburg

09:30 LUX: EuGH-Urteil zu Flugverspätungen bei Verbindungen mit Zwischenlandung in der EU, Luxemburg

USA: Konservative CPAC-Konferenz mit Ex-US-Präsident Trump, Orlando

FREITAG, DEN 25. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: BASF, Jahreszahlen

07:00 CHE: Swiss Re, Jahreszahlen

07:00 CHE: Holcim, Jahreszahlen

08:00 GBR: Pearson Group, Jahreszahlen

08:00 GBR: International Airlines Group (IAG), Jahreszahlen

08:30 ESP: Amadeus IT, Jahreszahlen

11:00 NLD: Steinhoff, Q1 Trading Update

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: Valeo, Jahreszahlen

FRA: Casino, Jahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Verbraucherpreise 02/22

06:00 JPN: Frühindikatoren 12/21 (endgültig)

08:00 DEU: BIP Q4/22 (2. Veröffentlichung) und Maastricht-Defizitquote Jahr 2021

08:45 FRA: Verbraucherpreise 02/22 (vorläufig)

08:45 FRA: Erzeugerpreise 01/22

08:45 FRA: BIP Q4/21 (2. Veröffentlichung)

09:00 ESP: Erzeugerpreise 01/22

10:00 EUR: Geldmenge M3 01/22

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 02/22

11:00 BEL: BIP Q4/21 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 02/22

11:00 EUR: Industrievertrauen 02/22

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 02/22 (endgültig)

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 01/22

14:30 USA: Auftragseingang langlebiger Güter 01/22 (vorab)

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 01/22

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 02/22 (endgültig)

17:00 RUS: Industrieproduktion 01/22

EUR: Moody’s Ratingergebnis Albanien, Belgien

EUR: S&P Ratingergebnis Dänemark, Österreich

EUR: Fitch Ratingergebnis Serbien, Estland

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: onvista