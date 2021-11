Replaced by the video

Gute Zahlen vom amerikanischen Arbeitsmarkt haben Freitag die US-Indizes weiter angetrieben. Zu Beginn der neuen Woche ziert sich der Dax allerdings etwas. Er kann die Marke von 16.000 Punkte zwar verteidigen, macht aber keine Anstalten sein Rekordhoch weiter in die Höhe zu treiben. Vor allen die deutschen Autobauer verhindern ein besseres Abschneiden des deutschen Leitindex.

Die neue Absatzzahlen aus China bieten kein überzeugendes Bild und zudem muss VW eine Abstufung von 100 Euro verkraften. Damit sind die deutschen Autobauer inklusive Continental heute der Klotz am Bein des Dax. Das Henkel jetzt das untere Ende seiner ausgegeben Spannen anpeilt ist auch nicht gerade hilfreich für neue Höchststände im deutschen Leitindex.

Zu Wochenbeginn steht auch die Aktie von Tesla vor US-Börsenstart unter Druck. Elon Musk hat via Twitter abstimmen lassen, ob er 10 Prozent seines Aktienpaketes an Tesla verkaufen sollen. Über 3,5 Million User haben an der Abstimmung teilgenommen und das Ergebnis war: Elon Musk soll einen Teil seiner Aktien verkaufen. Der Tesla-Gründer hat gesagt, dass er sich an das Ergebnis der Abstimmung hält und könnte daher demnächst ein Aktienpaket im Wert von rund 20 Milliarden Dollar auf den Markt werfen.

Berkshire Hathaway hat am Wochenende ebenfalls seine Zahlen veröffentlicht. Die Beteiligungsgesellschaft von Warren Buffett hat die Erwartungen zwar nicht ganz getroffen, aber durch Verkäufe seinen Geldberg weiter ausgebaut. Mittlerweile kann das Orakel von Omaha 142,9 Milliarden Dollar auf der hohen Kante.

