OpenGate Capital schließt Investition in Annex Cloud ab

OpenGate Capital, eine globale Beteiligungsgesellschaft, hat heute bekanntgegeben, dass sie eine strategische Investition in Annex Cloud getätigt hat, einem führenden Anbieter von SaaS-Lösungen im Bereich Kundenbindung und Loyalitätsmanagement für mittelständische Unternehmen und Firmenkunden weltweit. Das Unternehmen wird auch weiterhin durch seinen Gründer und CEO geführt., Herrn Al Lalani. Die Bedingungen der Investition wurden nicht veröffentlicht.

Annex Cloud wurde 2011 gegründet und bietet eine gebrauchsfertige Loyalitätsmanagementplattform, die Marken bei Aufbau, Erhaltung und Vertiefung von Kunden in maßstabsgerechter Weise unterstützt. Die modulartige und umfassende Engagement Suite ermöglicht einzigartige, auf direktem Austausch basierende Erfahrungen, die dauerhafte Kundenbindungen entstehen lassen und wachstumsfördernd sind. Annex Cloud betreut mehrere Millionen Mitglieder und erbringt Leistungen für einen globalen Kundenstamm, der sich auf zahlreiche Branchen verteilt, darunter Einzelhandel, abgepackte Verbrauchsgüter, Gesundheitswesen, Automobilbau und Verbraucherdienstleistungen.

„Es ist uns eine große Freude, Al Lalani und seinem Team in der nächsten Phase ihres Wachstums als Partner zur Seite zu stehen“, erklärte Andrew Nikou, Gründer und CEO von OpenGate Capital. „Angesichts der allgemeinen Bestrebungen von Unternehmen, freiwillig bereitgestellte Zero- und First-Party-Daten zu erheben, denken wir, dass Annex Cloud eine wichtige Lücke im die Kundenbetreuung betreffenden Tech Stack schließt und somit für die langfristige Expansion bestens aufgestellt ist.“

„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit OpenGate, da wir unsere Unternehmenskapazitäten erweitern und die Präsenz von Annex Cloud in diesem noch wenig erschlossenen Markt ausbauen wollen“, sagte Lalani, CEO von Annex Cloud. „Wir teilen zusammen die Vision, uns im Loyalitätsmanagement in einer Führungsposition zu etablieren, und sind überzeugt, dass die Expertise von OpenGate uns eine hervorragende Ausgangsposition verschafft, um unsere Ziele zu erreichen.“

Über OpenGate Capital

OpenGate Capital ist ein weltweit tätiges Private-Equity-Unternehmen, das sich auf den Erwerb und Betrieb von Unternehmen spezialisiert hat, um durch betriebliche Verbesserungen, Innovation und Wachstum neue Werte zu schaffen. Die 2005 gegründete Gesellschaft OpenGate Capital hat ihren Hauptsitz in Los Angelese, Kalifornien, und eine europäische Niederlassung in Paris, Frankreich. Die erfahrenen Fachleute von OpenGate verfügen über die entscheidenden Kompetenzen und Fähigkeiten für die Übernahme, die Übergangsphase, den Betrieb, den Aufbau und die Skalierung erfolgreicher Unternehmen. Bisherb hat OpenGate Capital mehr 40 Übernahmen in Nordamerika und Europa durchgeführt. Weitere Informationen über OpenGate finden Sie unter www.opengatecapital.com.

Über Annex Cloud

Seit mehr als 10 Jahren agiert Annex Cloud als ein weltweit führender Anbieter für Technologie- und Service-Lösungen für Organisationen im Bereich Kundenloyalitätsmanagement, die den Ausbau des zielgerichteten Customer Engagement ermöglichen und so langfristig die Sympathiewerte von Marken steigern. Mithilfe der umfassenden und skalierbaren Lösungssuite Loyalty Experience Platform™ können Annex-Cloud-Kunden Zero- und First-Party-Daten erfassen und nutzen, um nahtlos wertbasierte, individualisierte Erlebnisse über die gesamte Customer Journey hinweg zu liefern, von der Wahrnehmung über den Kauf bis zu Bindung, Loyalität und Fürsprache. Annex Cloud betreut seine globalen Unternehmenskunden von seinen Niederlassungen in den USA, der Bundesrepublik und in Indien aus. Das Unternehmen wird durch die branchenweit respektierten Organisationen anerkannt und bietet die Integration mit mehr als 100 marktführenden Technologien. Weitere Informationen finden Sie unter www.annexcloud.com.

