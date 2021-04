OpenGate Capital vollzieht die Übernahme von Kongsberg Precision Cutting Systems von Esko

Das Fertigungsgeschäft ist gut geeignet für die OpenGate-Plattform für digitale Transformation

OpenGate Capital, ein globales Private-Equity-Unternehmen, verkündete heute die abgeschlossene Übernahme von Kongsberg Precision Cutting Systems („Kongsberg“), von Esko. Kongsberg stellt digitale Schneidsysteme her und entwickelt weltweit integrierte Software- und Hardware-Lösungen für die Bereiche Verpackung, Etiketten und Großformat. Die Bedingungen der Übernahme wurden nicht bekannt gegeben.

Kongsberg, im Jahr 1965 gegründet, ist ein anerkannter Marktführer im Bereich des schnellen, sauberen und präzisen Schneidens für Verpackungen, Beschilderungen und Displays mit operativen Einrichtungen in Belgien, der Tschechischen Republik und in Norwegen.

Andrew Nikou, Gründer und Chief Executive Officer von OpenGate Capital, erklärte: „Kongsberg ist mit dem verstärkten Fokus auf die Digitalisierung im Industriesektor gut positioniert, um neue Betriebsabläufe und innovative Lösungen zu entwickeln, die das organische Wachstum fördern. In der Entwicklung von Kongsberg ist dies eine spannende Zeit, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit in den kommenden Jahren.“

OpenGate möchte die OGx®-Plattform des Unternehmens einsetzen, um das Wachstum von Kongsberg zu beschleunigen. Die Plattform OGx, 2018 eingeführt, ist eine operative Funktionalität zur Förderung der digitalen Transformation. OGx vereint kontinuierliche Innovation und strategische Partnerschaften, sodass die Vision erfüllt wird, kommerzielle Exzellenz, operatives Wachstum und letztlich die Investitionsleistung voranzutreiben. Da industrielle Unternehmen Technologie zunehmend als Wachstumstreiber einsetzen, wird OpenGate rasch zu einem führenden Unternehmen in der Entwicklung von Anwendungen für die digitale Transformation für Unternehmen im unteren bis mittleren Marktsegment.

Die Übernahme von Kongsberg zeigt die langjährige Geschichte von OpenGate Capital auf. Das Unternehmen investiert seit 2007 in der gesamten europäischen Region und konzentriert sich weiterhin auf die Identifizierung von globalen Chancen im Industriesektor. Kongsberg ist das achte Plattform-Investment und der fünfte Unternehmens-Carve-out, der im zweiten Fonds von OpenGate durchgeführt wurde.

Über OpenGate Capital

OpenGate Capital ist eine weltweit tätige Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf die Übernahme und Betriebsführung von Firmen spezialisiert hat, um deren Wert durch betriebliche Verbesserungen, Innovationen und Wachstum zu steigern. Die im Jahr 2005 gegründete Gesellschaft OpenGate Capital hat ihren Hauptsitz in der kalifornischen Metropole Los Angeles, mit einer europäischen Niederlassung in Paris, Frankreich. Die erfahrenen Fachleute von OpenGate verfügen über die entscheidenden Kompetenzen und Fähigkeiten für die Übernahme, die Übergangsphase, den Betrieb, den Aufbau und die Skalierung erfolgreicher Unternehmen. Bis heute hat OpenGate Capital mit seinen bestehenden Investitionen und Fondsinvestitionen mehr als 30 Übernahmen, einschließlich Unternehmensausgliederungen, interner Übernahmen, Sondersituationen und Transaktionen mit Privatverkäufern in Nordamerika und Europa, durchgeführt. Weitere Informationen über OpenGate finden Sie unter www.opengatecapital.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210406005900/de/

Ansprechpartnerin Medien OpenGate Prosek Partners

E-Mail: Pro-opengate@prosek.com

Alanna Chaffin

Co-Head, Investorenbeziehungen & Kommunikation

E-Mail: AChaffin@opengatecapital.com Telefon: +1 (310) 432-7000

OpenGate-Kontaktperson für Geschäftsentwicklung Joshua Adams

E-Mail: jadams@opengatecapital.com Telefon: +1 (310) 432-7000