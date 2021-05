OpenGate Capital vollzieht Verkauf von Bois & Matériaux an Chausson Matériaux S.A.S

Wiederbelebtes B&M-Geschäft erweitert das EBITDA um das 10-fache

OpenGate Capital, ein weltweit tätiges Private-Equity-Unternehmen, gab heute den Abschluss des Verkaufs von Bois & Matériaux („B&M“) an Chausson Matériaux, einem großen Baustoffhandelsunternehmen, bekannt. Die Vereinbarung wurde ursprünglich im Januar 2021 unterzeichnet und die Bedingungen wurden nicht bekannt gegeben.

B&M mit Hauptsitz in Pacé, Frankreich, und mehr als 130 Niederlassungen im Land ist einer der führenden Baustoffhändler in Frankreich. In den fünf Jahren, in denen das Unternehmen im Besitz von OpenGate war, wurde das Geschäft unter der Leitung von CEO Yves Martin und mit der Unterstützung des operativen Teams von OpenGate vollständig wiederbelebt.

Julien Lagrèze, Partner und Europa-Chef von OpenGate Capital, kommentiert: „Als wir B&M zum ersten Mal unter die Lupe nahmen, sahen wir ein Geschäft, das unterdurchschnittlich performte und enorme Möglichkeiten bot. Unser umfassendes Wissen über Investitionen in Frankreich und unser Verständnis des Baustoffmarktes motivierten uns, das operativ komplexe Unternehmen zu erwerben. Die Strategie von OpenGate konzentrierte sich auf die Verbesserung des Ergebnisses, den Aufbau eines stärkeren, resistenteren Geschäfts mit verbesserten Abläufen und die nahtlose Integration mit dem Management in kurzer Zeit nach Abschluss der Akquisition. Ich möchte CEO Yves Martin und dem OpenGate-Team für ihre großartigen Leistungen danken.“

Während der gesamten Zeit, in der OpenGate der Eigentümer war, verzeichnete das Unternehmen ein signifikantes EBITDA-Wachstum. Bei der Übernahme wies das Unternehmen ein EBITDA von etwa 5,8 Millionen Euro auf. Nach dem Verkauf von Guimier, einem nicht zum Kerngeschäft gehörenden Geschäftsbereich, im Jahr 2017 lag das EBITDA bei etwa 2,4 Millionen Euro. Im Zeitraum von 2017 bis Ende 2020 wuchs das EBITDA von B&M auf 28,6 Millionen Euro, was einer Verzehnfachung in drei Jahren entspricht. Dieses transformative Wachstum wurde durch die Umsetzung der Investment-These und des operativen Prozesses von OpenGate während einer Phase turbulenter Marktbedingungen einschließlich der globalen Pandemie erreicht. Zu den operativen Erfolgen gehören:

Abschluss eines Carve-outs und Übergang von der britischen Muttergesellschaft

Schließung unrentabler Zweigstellen

Verbesserung des Einkaufs durch eine Straffung der Produktpalette und der Lieferantenbasis

Implementierung eines Vertriebseffizienzprogramms zur Verbesserung der Vertriebsorganisation, der Prozesse und Tools

Verschlankung der Backoffice-Funktionen und -Organisation

Schaffung einer neuen, vollständig optimierten Logistikplattform

Entwicklung eines innovativen digitalen Preisgestaltungstools, um die Marge zu erhalten und zu optimieren

B&M-CEO Yves Martin erklärte: „Die Partnerschaft war völlig anders als bei anderen Private-Equity-Firmen. Von Anfang an verstand OpenGate B&M, und der zügige Start war auf die Zusammenarbeit ihrer Operations- und M&A-Teams zurückzuführen. Die Präsenz von OpenGate sowohl in den USA als auch in Europa, mit einem französischen Team, das mit den Nuancen des lokalen Marktes bestens vertraut ist, gab uns von Anfang an Vertrauen in unsere Beziehung. OpenGate war robust und geduldig und hat B&M Zeit gegeben, den Wandel bestmöglich umzusetzen, was nicht dem üblichen Private-Equity-Ansatz entspricht.“

„Mit dem Exit befindet sich B&M in einer der seit Jahren interessantesten Phasen im französischen Baustoffsektor. Das Unternehmen wurde als zweites nationales Unternehmen im Land aufgebaut und bietet keinen Platz für eine Nummer drei. Der Verkauf an Chausson ebnet den Weg in eine neue, vielversprechende Zukunft mit Zugang zu den besten Projekten in Frankreich oder europaweit in den nächsten 10 Jahren“, sagte Martin.

B&M beschäftigt mehr als 2.100 Mitarbeiter und ist in der gesamten nordfranzösischen Region mit zwei Hauptnetzwerken tätig: Réseau Pro und Panofrance.

