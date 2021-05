Opening Bell: Achterbahnfahrt mit Happy End

Replaced by the video

Es geht vorbörslich an der Wall Street bergauf und werden die Niveaus gehalten, endet die Woche für den Dow Jones und Nasdaq da wo sie angefangen hat. Wir sehen anhaltend solide Wirtschaftsdaten aus Europa, einhergehend mit robusten Ergebnissen in den USA. Applied Materials, Palo Alto Networks und Deere übertreffen die Ziele der Analysten und heben allesamt die Aussichten an. Home Depot meldet außerdem ein neues 20 Milliarden Dollar Programm für Aktienrückkäufe.

