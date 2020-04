Opening Bell: Action Packed

Von Plateau zur baldigen Teileröffnung der Wirtschaft, die Verschiebung dieser Storyline verhilft der Wall Street zum rasantesten Turnaround in der Geschichte der Wall Street. Über der Marke von 2.800 Punkten hinausgehend, wird die Luft für den S&P 500 allerdings dünn. Ein Anstieg über dieses Niveau bedarf einer Stabilisierung des Wirtschaftsumfelds. Dieser Donnerstag hat es in sich! Um 16 Uhr CET finden die virtuellen OPEC + Gespräche statt und parallel dazu hält US-Notenbank-Chef Jerome Powell eine Rede. Die Erstanträge auf Arbeitsllosenhilfe sind in der vergangenen Woche in den Vereinigten Staaten um 6,6 Millionen gestiegen. Erwartet wurde ein Anstieg um 5,5 Millionen!

Foto: Markus Koch