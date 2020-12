Opening Bell: Airbnb, Facebook und Disney bewegen die Wall Street

Replaced by the video

Nach DoorDash geht an diesem Donnerstag Airbnb an die Nasdaq. Gemessen am Zuteilungskurs von 68 Dollar, erreicht das in 2008 gegründete Unternehmen einen Wert von 47 Milliarden Dollar. Außerdem wartet die Wall Street mit Spannung auf die heutige Analystentagung von Disney. Es wird gemunkelt, dass Disney + bereits 100 Millionen Abonnenten verkünden wird. Was Facebook betrifft, schätzen Analysten das Risiko einer regulatorisch bedingten Zerschlagung für ausgesprochen gering.

Foto: Markus Koch