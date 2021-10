Opening Bell: Alles ist schlecht! Beginn der Berichtssaison entscheidend!

Beachtlich ist zum Wochenauftakt an der Wall Street im Grunde nur eines: dass die Kurse nicht noch schwächer in den Tag startet! Global anziehende Energie- und Metallpreise, schreiben die Renditen bei Anleihen in den Norden. US-Staatsanleihen werden aufgrund des Columbus Feiertags geschlossen! Goldman Sachs reduziert zudem die Wachstumsprognosen für die US-Konjunktur in 2021 und 2022. Der Startschuss für die Berichtssaison wird in dieser Woche entscheidend sein. Basierend auf den letzten fünf Jahren, dürften die Ziele überwiegend geschlagen werden.

