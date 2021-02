Opening Bell: Amazon to the Moon

Replaced by the video

Die Flut an robusten Quartalszahlen und angehobenen Aussichten heben die Boote an der Wall Street weiter an. Google und Amazon schlagen die Ziele der Analysten deutlich und beeindrucken vor allem durch solide Margen und die hohe Profitabilität. Dass Jeff Bezos im dritten Quartal die Zügel als CEO an Andy Jassy weitergibt, weckt an der Wall Street keine Bedenken. Jassy leitet seit 2006 erfolgreich Amazon Web Services und hat die Sparte zu dem mit Abstand größten Player im Cloud-Services-Bereich ausgebaut.

—

Jeden Tag neu auf onvista - „Opening Bell“, das Format von und mit Wall-Street-Experte Markus Koch!

Welche Aktien liegen im Trend – und welchen geht gerade die Luft raus? Die Antworten gibt es in der Opening Bell. Für Profitrader und Privatanleger.

Werbung Knock-Outs zur Amazon Aktie Kurserwartung Amazon-Aktie wird steigen Amazon-Aktie wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

Made on Wall Street by Markus Koch

Foto: Markus Koch