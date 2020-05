Opening Bell: Angriff auf China

Donald Trump schiebt die Corona-Pandemie zunehmend China in die Schuhe und droht mit möglichen finanziellen Konsequenzen. Etabliert sich diese Rhetorik als Bestandteil des Wahlkampfes, ein Belastungsfaktor für die Wall Street. Was den Abgabedruck an diesem Freitag erhöht, sind auch die Ergebnisse und Gewinnmitnahmen bei Apple und Amazon.

