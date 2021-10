Opening Bell: Auf dem Weg zu 4.500 Punkten im S&P – Gewinne sichern?

Replaced by the video

Die Stimmung an der Wall Street hellt sich auf. Wird das auch in der kommenden Woche so bleiben? Die Einzelhandelsumsätze besser ausgefallen als erwartet und Goldman Sachs hat mit seinen Quartalszahlen die bereits guten Ergebnisse der Konkurrenz noch getoppt. Große Bewegungen gab es auch in den Kursen von Alcoa und Virgin Galactic, zudem springt der Bitcoin ordentlich hoch. Wie geht es weiter mit der Kryptowährung?

