Opening Bell: Autos, Banken und Energie statt Tech-Sektor?

Angefacht durch die soliden Ergebnisse von Daimler und Volvo, ziehen auch die US-Autohersteller an. Nach GM vor einigen Tagen, meldet nun auch Ford robustes Wachstum in China. Goldman Sachs stuft den Tech-Sektor auf neutral ab, während Banken und der Autosektor auf überdurchschnittlicher Performer angehoben werden. Laut J.P. Morgan ist der Prozess steigender Gewinnschätzungen im Tech-Sektor beendet. Die Bank of America sieht zukünftig vor allem bei Banken und im Energie-Sektor Nachholbedarf.

