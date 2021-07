Opening Bell: Bad News Monday – COVID, US-Infrastrukturpaket, Ende des SPAC-Booms

In den USA ist die Anzahl der COVID-19 Fälle vergangene Woche um über 60 Prozent gestiegen. Neben den USA ziehen auch in anderen Regionen wie Indonesien, Thailand, Vietnam und Australien die gemeldeten Fälle teils deutlich an. Die Nachrichtenlage wirkt sich an der Wall Street belastend aus, insbesondere auf die Aktien der Reise- und Freizeit-Branche. Was das Infrastrukturpaket von Joe Biden betrifft, haben sich wiederum die Chancen einer Einigung zwischen den Republikanern und Demokraten verschlechtert. Gleichzeitig sehen wir, dass das Interesse an Aktien in vielen Bereichen der Wall Street abkühlt. Die Performance von Börsengängen enttäuscht, mit auch deutlich weniger SPAC-Deals und generell einbrechenden Handelsvolumen im Lager der Privatanleger.

