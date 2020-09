Opening Bell: Big-Tech-Ärger

Der S&P 500 sieht den schlechtesten September-Start seit 2001 und der Nasdaq 100 verliert erstmals seit 2001 zwei Tage in Folge über 5 Prozent, mit Abgabedruck auch am ersten Handelstag nach dem langen Wochenende. Der Optionsmarkt spielt eine dabei entscheidende Rolle! Tesla wird zudem nun doch nicht umgehend in den S&P 500 aufgenommen, was die Aktie zusätzlich belastet. Dass Donald Trump überlegt den größten chinesischen Chiphersteller zu sanktionieren, wirkt sich ebenfalls negativ aus. Die Aktien von SIMAC gerieten vor allem am Montag in Hong Kong unter Druck.

