Opening Bell: Börsengänge im Fokus

Warnungen zu einem überhitzen Aktienmarkt finden an der Wall Street kein Gehör. Wie rosig die Stimmung ist, zeigt der Börsengang von DoorDash . Der Zuteilungskurs wurde ursprünglich 75 bis 85 Dollar auf 102 Dollar angehoben. Damit wird der Lieferservice mit sportlichen 39 Milliarden Dollar bewertet und ist der drittgrößte Börsengang des Jahres! Auch Airbnb wird an diesem Mittwoch an die Börse gehen. Der Zuteilungskurs liegt bei voraussichtlich 56 bis 60 Dollar.

