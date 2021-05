Opening Bell: Dead-Cat-Bounce und MEGA-Medien-Deal

Replaced by the video

Nach dem zweitälteste Bounce am Donnerstag und Freitag letzter Woche, steht die Wall Street zum Wochenstart erneut unter Abgabedruck. Sell-the-Rally statt Buy-the-Dip bleibt vor allem in Tech-Sektor das Motto der Stunde. Zudem haben wir erneut zahlreiche Warnungen was die Gefahr aufkommender Inflation betrifft. Das mit Abstand größte Thema ist der Mega-Deal zwischen AT&T und Discovery. Die Konzerne legen den Medienbereich in einem neuen Konzern zusammen. Neben CNN, HBO und zahlreichen anderen WarnerMedia Assets, werden auch Discovery, FoodNetwork und TLC unter einem Dach sein. Die Aktien von ViacomCBS tendieren ebenfalls vorbörslich freundlich.

