Opening Bell: Der Deal ist tot, lang lebe der Deal

Phase 1 des Handelsabkommens zwischen den USA ist tot, so gestern Abend der US-Handelsvertreter Peter Navarro. Der Deal läuft nach Plan, daraufhin Donald Trump per Tweet. Das Minus von zeitweise 400 Punkten im Dow Jones wurde damit wieder rasch ausradiert. Die Story der Bullen bleibt gleich: Auf den Lockdown folgt die Erholung, mit dem Einkaufsmanager Index in Europa im Juni über den Zielen der Wall Street. Ähnlich erfreuliche Nachrichten werden heute auch aus den USA erwartet.

—

Jeden Tag neu auf onvista - „Opening Bell“, das Format von und mit Wall-Street-Experte Markus Koch!

Welche Aktien liegen im Trend – und welchen geht gerade die Luft raus? Die Antworten gibt es in der Opening Bell. Für Profitrader und Privatanleger.

Werbung Knock-Outs zum Dow Jones Kurserwartung Dow Jones-Index wird steigen Dow Jones-Index wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

Made on Wall Street by Markus Koch

Foto: Markus Koch