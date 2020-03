Opening Bell: Der nächste Akt des Dramas

Das 2. Mal diese Woche mussten die Futures vom Handel ausgesetzt werden. In einer Liveschalte hatte sich Trump in der Nacht an die Amerikaner gewendet um finanzielle Hilfe zu versprechen. Anlegern gingen die Vorschläge nicht weit genug. Der Einreisestopp für Europäer erbost EU-Vertreter. Es gibt Gründe zur Hoffnung, wie baldige Zentralbanktreffen und eine Erholung in China, aber am Donnerstagmorgen ist trotzdem alles tiefrot und die Stimmung rabenschwarz.

