Opening Bell: Die Big Tech Mega-Woche

Mit den Real-Zinsen 10-jähriger US-Staatsanleihen auf einem neuen Rekordtief, einer weiter expandierenden Bilanz der Notenbank und gleichzeitig sehr robusten Ertragszahlen, werden die saisonalen Trends an der Wall Street bisher ausgesetzt. Historisch betrachtet ist die Phase bis Ende August mit höherer Volatilität und zumeist Kursverlusten verbunden. Vor allem die ausgesprochen robuste Ertragslage amerikanischer Konzerne fachen die Kurse seit Tagen an. Nach den soliden Zahlen und Aussichten von Snap und Twitter, hoffen Marktteilnehmer auf ebenso gute Ergebnisse bei Apple, Google, Amazon, Facebook, Microsoft und Tesla. Was den Montag eintrübt, sind die durch chinesische Regierung verursachten Kurseinbrüche der dortigen und an der Wall Street notierten Tech-Aktien.

