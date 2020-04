Opening Bell: Die Big Tech Woche

Selten war die Rallye an der Wall Street so stark von der Big Tech Performance abhängig wie aktuell. Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft und Tesla machen rund 22% der Kapitalisierung des S&P 500 aus. All diese Unternehmen werden im Wochenverlauf Ergebnisse melden. In dieser Woche, fokussiere ich mich auf die Erwartungen der Analysten. Zum Wochenauftakt fokussiere ich mich auf Alphabet und Facebook.

