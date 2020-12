Opening Bell: Die Good News-Wall Street

Replaced by the video

Good, Great, Phantastic – Die vielen Schlagzeilen über ein mögliches Wirtschaftspaket halten die Wall Street bei Laune. Fallen die Arbeitsmarktdaten für den November robust aus, wächst das Vertrauen in die Wirtschaft. Enttäuschen die Daten, wächst wiederum die Hoffnung auf ein Wirtschaftspaket. Ansonsten richtet sich der Blick vor allem auf die vielen Ereignisse der kommenden Woche. Am Donnerstag tagt nicht nur die EZB, in den USA wird die Gesundheitsbehörde über die Zulassung des COVID-Impfstoffes von Pfizer und BioNTech entscheiden. Am Donnerstag findet ebenfalls der Analystentag bei Disney statt.

