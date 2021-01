Opening Bell: Die Luft ist raus!

Replaced by the video

Die laufende Berichtssaison könnte besser kaum ausfallen und doch kann die Wall Street schon seit Tagen von diesem Trend nicht profitieren. Die Zahlen und Aussichten von AMD, Microsoft und Texas Instruments fallen allesamt phantastisch aus. Fundamental betrachtet bleibt das Umfeld also positiv, mit soliden Ergebnissen, anhaltend aggressivem Stimulus und rückläufigen COVID-Zahlen in den USA, bei gleichzeitig voranschreitenden Impfungen. Was der Wall Street zu Schaffen macht, sind die hohen Bewertungen, die aggressive Positionierung und die Zeichen blanken Irrsinns bei Aktien wie GameStop, Blackberry oder Nokia. Zudem wird die Wall Street durch die Börsengänge von SPACS und Kapitalerhöhungen mit neuen Aktien geflutet.

—

Jeden Tag neu auf onvista - „Opening Bell“, das Format von und mit Wall-Street-Experte Markus Koch!

Welche Aktien liegen im Trend – und welchen geht gerade die Luft raus? Die Antworten gibt es in der Opening Bell. Für Profitrader und Privatanleger.

Made on Wall Street by Markus Koch

Foto: Markus Koch