Opening Bell: Die Maus tanzt – und Airbnb | DoorDash

Knapp 5 Prozent können die Aktien von Disney vor Handelsstart an der Wall Street zulegen, angefacht durch überraschend hohe Gewinne im zweiten Quartal und solide Abo -Zahlen der Streaming-Plattform Disney+. Trotz der soliden Zahlen und Ertragsaussichten, stehen die Aktien von Airbnb leicht unter Druck. Das Management signalisiert für das laufende Quartal eine Covid-bedingt leicht nachlassende Buchungslage. Die Aktien von DoorDash leiden unter den auf 1,34 Milliarden Dollar verdoppelten Betriebskosten. Das Management investiert in dn Ausbau der Bereiche außerhalb von Essenslieferungen, in die internationale Expansion und das Anheuern von Fahrern.

