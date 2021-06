Opening Bell: Die Musik spielt bei den Meme- und Momentum-Aktien

Replaced by the video

Spekulationen über einen möglichen Cyberangriff haben die Futures vorbörslich kurz belastet. Zahlreiche Webseiten, unter anderem von CNN, der Financial Times und der New York Times, waren Offline. Wie dem auch sei, handelte es sich um technische Probleme bei FASTLY, die zwischenzeitlich behoben wurden. Wie bereits am Vortag, tendieren vor allem die Aktien der Meme- und Momentum-Werte vorbörslich freundlich, während die Korrektur im Kryptobereich anhält.

