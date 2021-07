Opening Bell: Dow und Nasdaq gehen getrennte Wege

Replaced by the video

PayPal und Facebook tendieren nach den Quartalszahlen schwächer, wobei insbesondere PayPal als Enttäuschung wahrgenommen wird. Ansonsten ist die Nachrichtenlage an der Wall Street überwiegend positiv, mit soliden Ergebnissen von Ford, Qualcomm und Mastercard. Auch die Erholung bei chinesischen Tech-Aktien setzt sich fort. Der Sektor war technisch überverkauft und bekommt auch durch Kommentare der chinesischen Staatsmedien Stützung. Was den Börsengang von Robinhood betrifft, liegt der Kurs mit 38 Dollar am unteren Ende der Spanne. Die Bewertung ist damit trotzdem im Branchenvergleich hoch.

