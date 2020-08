Opening Bell: Eine Geschichte aus zwei Welten

Es sind die Besten und Schlechtesten aller Zeiten, würde Charles Dickens sagen. Aktien boomen, weil die Wirtschaft am Boden liegt. Wenige Big Techs führen die Rallye an, während die meisten Werte für 2020 noch unter Wasser sind. Die Reaktion auf das Sitzungsprotokoll zeigt vor allem eines: Anleger glauben an das Geburtsrecht auf steigende Aktienkurse. Chip-Werte stehen nach den soliden Quartalszahlen von NVIDA im Mittelpunkt. Außerdem etabliert Intel wegen des niedrigen Kurses ein Aktienrückkauf-Programm.

