Opening Bell: Eine Investment-Legende warnt

Stan Druckenmiller dürfte vielen Privatanlegern nicht bekannt sein. Der ehemalige Chef-Anlagestratege von George Soros gilt als einer der weltweit erfolgreichsten Investoren, mit einer langfristigen Rendite von jährlich rund 30 Prozent und einem Privatvermögen von knapp 6 Milliarden Dollar. Das Verhältnis von Chance zu Risiko sei am Aktienmarkt so schlecht wie nie zuvor in seiner Karriere. Die Notenbank und Rettungsmaßnahmen der US-Regierung, dürften kein Wachstum schaffen und können den Schock der Realwirtschaft nicht wettmachen. Druckenmiller äußert sich damit ähnlich skeptisch, wie unlängst auch Warren Buffett.

