Opening Bell: Ende einer kurzen Party

Die Bärenmarkt-Rallye nimmt ein Ende, mit den Futures an der Wall Street knapp 750 Punkten im Minus. Die dramatische Nachrichtenlage um das Corona-Virus in den USA, löst auf breiter Front Gewinnmitnahmen aus. Technisch betrachtet, scheiterte der S&P 500 am gestrigen Tageshoch zudem auch an dem 38 Prozent Fibonacci Retracement. Spannend ist aktuell vor allem die Lage beim Ölpreis. Es gibt erste Signale, dass Russland bereit ist einzulenken. Hier bietet sich die Chance eines Trades.

—-

Jeden Tag neu auf onvista – „Opening Bell“, das Format von und mit Wall-Street-Experte Markus Koch!

Welche Aktien liegen im Trend - und welchen geht gerade die Luft raus? Die Antworten gibt es in der Opening Bell. Für Profitrader und Privatanleger.

Made on Wall Street by Markus Koch

Foto: Markus Koch