Opening Bell: Europas COVID belastet Wall Street

In Österreich kommt der Lockdown und auch in Deutschland ist das nicht mehr undenkbar. Das belastet die Wall Street, ebenso wie zahlreiche Unsicherheiten in den USA. China Tech trübt sich ein, die Zahlen von Alibaba und Baidu enttäuschen. Doch nicht alles ist schlecht, Applied Materials und vor allem Micron Technology sind gut unterwegs. Apropos unterwegs, noch 4 Jahre bis zu Apples Elektroauto – sogar mit Pedalen und Lenkrad.

