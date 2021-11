Opening Bell: Extrem überhitzte Wall Street

Replaced by the video

Technisch sind alle Indizes an der Wall Street aktuell extrem überkauft, mahnt Bespoke Investment. Auch der CNN Angst und Gier Index ist fast bis zum Anschlag bullish. Auch saisonal betrachtet, sollte nun eine Phase der Pause beginnen. Senkrecht durch die Decke gehen heute Morgen die Aktien von Roblox. Die Ergebnisse signalisieren zunehmendes Wachstum. Eine ausgeweitete Zusammenarbeit mit General Motors, fachen zudem die Aktien von EVgo deutlich an. GE profitiert von der Meldung, dass der Konzern in drei börsennotierte Unternehmen zerschlagen werden soll. PayPal, TripAdvisor und Palantir verlieren nach den Ergebnissen an Boden.

