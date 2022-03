Opening Bell: FED bleibt auf Kurs der Zinsanhebungen – SoFi, Salesforce, Ford und Nordstrom im Fokus

Replaced by the video

Wir haben aktuell zu viele Risikofaktoren, um eine dauerhafte kurzfristige Erholung der Wall Street zu bekommen. Öl zieht weiter an und FED-Chef Powell signalisiert in seinem Rechenschaftsbericht von dem Senat und Kongress den Beginn von Zinsanhebungen. Was Einzelwerte betrifft, stehen die Aktien von SoFi, Salesforce, Ford und Nordstrom im Fokus.

