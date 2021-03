Opening Bell: Frisches Brennholz für die Wall Street

Replaced by the video

Die ersten Stimuluszahlungen sind letztes Wochenende bei US-Verbrauchern angekommen. Umfragen zeigen, dass rund 37 Prozent dieser Gelder im Aktienmarkt landen sollten. In diesem Jahr machen Privatanleger fast ein Viertel des täglichen Handelsvolumens an der Wall Street aus und damit genauso viel die Aktien- und Hedgefonds kombiniert. Außerdem stehen diese Woche die Notenbanken im Mittelpunkt, mit der Tagung der Federal Reserve am Mittwoch, gefolgt von der Tagung der Bank of England und Bank of Japan am Donnerstag und Freitag.

