Opening Bell: Gewinnmitnahmen

Die Nachrichtenlage ist an diesem Donnerstag überwiegend negativ. Obwohl Etsy und Roku ausgesprochen gute Zahlen melden, geht es bei den Werten bergab. Gleichzeitig ziehen sich die Verhandlungen um das 5. Wirtschaftspaket hin und die General Staatsanwältin hat für 11:30 Uhr New Yorker Zeit eine Pressekonferenz einberufen. Es gehe um ein Ereignis nationaler Bedeutung, mehr ist nicht bekannt! Im Vorfeld der Pressekonferenz dürfte Zurückhaltung an der Wall Street dominieren.

