Opening Bell: Goldminen, Tech und Konsum im Mittelpunkt

In dieser Woche geht es um die finanzielle Gesundheit der Verbraucher, mit den Quartalszahlen von Wal-Mart Target und Home Depot . Da Ende Juli die Sonderarbeitslosenhilfe ausgelaufen ist, werden die Aussagen dieser Unternehmen um so wichtiger sein. Wir sehen außerdem eine erneut verschärfte Rethorik der USA gegen Huawei, wie nun auch gegen Alibaba Goldman Sachs bleibt dennoch guter Dinge und hebt das Jahresendziel für den S&P 500 auf 3.600 Punkte an! Vorbörslich legen die Aktien der Goldminen besonders stark zu, da nun auch der Gold -Gegner Warren Buffett eine große Beteiligung an Barrick Gold erworben hat.

—

Jeden Tag neu auf onvista - „Opening Bell“, das Format von und mit Wall-Street-Experte Markus Koch!

Welche Aktien liegen im Trend – und welchen geht gerade die Luft raus? Die Antworten gibt es in der Opening Bell. Für Profitrader und Privatanleger.

Made on Wall Street by Markus Koch

Foto: Markus Koch