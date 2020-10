Opening Bell: Gute Berichtssaison?

Der Economic Surprise Index der Citigroup läuft zurück, was die Ertragserholung von Corporate America in Frage stellt. Dass vor dem Wochenende so viele Unternehmen die Quartalsaussichten nach oben revidieren, einhergehend mit einigen Übernahme in der Pipeline, signalisiert den Beginn einer erfreulichen Berichtssaison.

